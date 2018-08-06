Кубань приросла коллекторским агентством

В первом полугодии 2018 года на Кубани стало на одно официальное коллекторское агентство больше. По сведениям УФССП России по Краснодарскому краю, в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, добавилось ООО «Юридическое агентство ВИП-Коллекшн», о чем его директору и было выдано свидетельство.

В ряды официальных коллекторов с начала этого года пыталось попасть еще одно агентство. Однако получило отказ в связи с несоответствием информации и документов требованиям Закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Таким образом в Краснодарском крае на настоящий момент действует три юридических лиц, включенных в государственный реестр. Помимо уже упомянутого ООО «Юридическое агентство ВИП-Коллекшн», это ООО «Коллекторское агентство «Центр ЮСБ ЮФО» и ООО «Независимая экспертная палата».