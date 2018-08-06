В Краснодаре собираются строить трамвайную линию в аэропорт

Протяжённость новой линии составит 4,5 км, заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».
Также прорабатывается возможность строительства ещё трёх трамвайных линий — в Восточно-Кругликовском микрорайоне от ул. Красных Зорь до Домбайской, продолжение ветки от ул. Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей и по ул. Московской до ул. Петра Метальникова.
В Краснодаре собираются строить трамвайную линию в аэропортПонедельник, 06 августа 2018 08:58
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Протяжённость новой линии составит 4,5 км, заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».
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