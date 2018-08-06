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В Краснодаре 4 августа состоялись скачки на Кубок губернатора

Понедельник, 06 августа 2018 08:01
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Гостей и участников соревнований приветствовал глава края Вениамин Кондратьев.

«На Кубани скачки — это добрая традиция, неотъемлемая часть нашей культуры, которая неразрывно связана с историей нашего казачьего края. Она созвучна нашей душе — неутомимой, неудержимой, свободолюбивой. Недаром говорят, что казак без коня — кругом сирота, и мы сохранили нашу любовь к лошадям и скачкам», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани чтут и берегут казачьи традиции, они являются частью современной жизни края и будут передаваться следующим поколениям.
«Администрация края будет и дальше поддерживать развитие коневодства на Кубани», — добавил он.

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