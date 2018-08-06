В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком

"Открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам. Данный тип ливневых сооружений в Сочи существует повсеместно, что связано с особенностями застройки и рельефа города. По оценке специалистов МУП "Водосток", ливневый коллектор на улице Октябрьская находится в рабочем состоянии, работал в штатном режиме, выполняя свои функции. Обращений и претензий жителей на работу этой системы не поступало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время трагедии ливневка оказалась заполнена водой из-за сильного дождя, в том числе и открытый ливневой лоток размерами 70 на 70 см. При этом на стороне улицы, где находится ливневый коллектор, были припаркованы автомобили, и это могло затруднять обзор пешеходам.