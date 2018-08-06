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В Апшеронском районе пройдет фестиваль «Кузнечное дело Кубани»‍

Понедельник, 06 августа 2018 09:09
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Мастера продемонстрируют своё искусство на десятом фестивале с 10 по 12 августа в посёлке Мезмай.

Более 50 кузнецов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья будут покорять металл на глазах участников мероприятия. Фестиваль «Кузнечное дело Кубани» пройдёт на базе архитектурно-этнографического комплекса музея традиционных ремёсел.

Гостей ждут мастер-классы по ручной ковке, обработке глины, дерева, вышивке, ткачеству, весёлые конкурсы, выставка-продажа сувенирной продукции, мёда.

Народные ансамбли Краснодарского края, Адыгеи и Санкт-Петербурга добавят яркости и позитива фестивалю.

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