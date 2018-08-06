Апшеронские приставы провели рейд в пользу ЖКХ

Рейд, направленный на взыскание задолженностей за оплату услуг организаций жилищно-коммунального хозяйства, прошел в Апшеронске. Судебные приставы прошли по адресам проживания должников. Такая работа показала свою высокую эффективность.

На этот раз были выбраны адреса граждан, длительное время не оплачивающих счета по ЖКХ. В результате целенаправленного выхода требования 40 исполнительных документов были исполнены фактически, еще троим должникам исполнительные листы поступили по месту трудоустройства, ряд неплательщиков получили требования по ст. 17.14 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Всего за этот рейд судебные приставы взыскали и перечислили взыскателям задолженности по коммунальным платежам на общую сумму 70 тысяч рублей.