Награждены лучшие работники УФССП России по Краснодарскому краю

В рамках расширенного оперативного совещания «Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю за 6 месяцев 2018 года» состоялось награждение ведомственными наградами лучших работников Службы.

Церемония началась с вручения удостоверений о присвоении звания «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов» помощнику руководителя Управления Д.А. Арутюняну и начальнику отдела по координации деятельности отделов судебных приставов г. Сочи и Туапсинского района С.Х. Минасяну. Далее прошло награждение медалью «Ветеран Федеральной службы судебных приставов», которую получили шесть человек из Армавира, Краснодара, Сочи, Успенского и Кущевского районов.

Почетную грамоту Министерства юстиции Российской Федерации из рук главного судебного пристава Краснодарского края получила главный специалист — эксперт (дознаватель) Новокубанского районного отдела судебных приставов Я.Б. Давыденко.

Затем состоялось вручение ведомственных медалей. Медалью «За службу 2 степени» были награждены два человека из Сочи и Краснодара. Медаль «За службу 3 степени» получили шесть работников Управления из Краснодара, Кущевского, Белоглинского и Новопокровского районов.

Почетные грамоты Федеральной службы судебных приставов были вручены восьмерым работникам Службы, в т.ч. начальнику отдела организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей А.А. Заике, начальникам отдела — старшим судебным приставам Гулькевичского и Славянского районных отделов судебных приставов Н.Ю. Овсянниковой и А.Н. Черноусенко.

Благодарность была объявлена 17 работникам Управления. Среди них: начальник отдела противодействия коррупции В.В. Целуйко, начальник отдела — старший судебный пристав Новороссийского городского отдела судебных приставов Д.М. Попов и начальник отдела — старший судебный пристав отдела судебных приставов по г. Тимашевску и Брюховецкому району А.А. Зыбин.

Руководитель Управления также поздравил шестерых сотрудников с присвоением классного чина «Советник юстиции 2 класса» и семерых с присвоением классного чина «Советник юстиции 3 класса».

В завершение церемонии награждения А.В. Кумиров вручил ряду работников Управления почетные грамоты и благодарности Федеральной службы судебных приставов.