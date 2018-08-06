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Этап Гран-при Формулы 1 этого года станет самым зрелищным за всю историю проведения королевских гонок в России

Понедельник, 06 августа 2018 11:22
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Этап Гран-при Формулы 1 этого года станет самым зрелищным за всю историю проведения королевских гонок в России

В этот раз зрителей ожидает грандиозная культурно-развлекательная программа и выступления самых известных российских звезд.

- 29 сентября на Центральной площади Олимпийского парка будет зажигать группа Би-2. Децибел у этих парней не меньше, чем лошадиных сил у болида Формулы 1! – сообщают организаторы.

Вторым участником музыкальной программы пятого Гран-при России Формулы 1 станет рэп-исполнитель Баста. В феврале нынешнего года артист протестировал трек Сочи Автодрома на дрифт-такси и высоко оценил трассу. Баста выступит на Центральной площади Олимпийского парка в воскресенье, 30 сентября. Начало всех концертов намечено на 19:00.

В развлекательную программу этапа чемпионата мира Формулы 1 на Сочи Автодроме также войдут авиашоу, выступления мотокаскадеров и стантрайдеров, соревнования по скейтборду и BMX, дрифт и многое другое. Гран-при России пройдет с 27 по 30 сентября 2018 года.

 

Ирина СИЗОВА

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