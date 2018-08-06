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СЮЖЕТ ДНЯ

В Новопокровском районе проводится проверка по факту гибели женщины в результате пожара

Понедельник, 06 августа 2018 11:23
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Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о смерти женщины (1928 г.р.) в результате пожара вечером 4 августа 2018 года в частном домовладении по улице Красных Партизан в станице Калниболотской.

Установлено, что в данном домовладении проживала пенсионерка вместе с дочерью и ее сыном. По предварительным данным, в указанный вечер в доме находилась пожилая женщина вместе с внуком. Соседи, заметив возгорание дома, сообщили об этом в пожарную службу. Пенсионерка скончалась на месте, а мужчине удалось спастись, однако, его нижние конечности обгорели, в связи с чем он был доставлен в больницу, где продолжает находиться по сегодняшний день. Его жизни ничего не угрожает.

В качестве одной из версий произошедшего следствие рассматривает возгорание сплит-системы. С целью установления точной причины смерти погибшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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