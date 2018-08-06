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«Краснодар Водоканал» установил первую автоматизированную водоразборную колонку

Понедельник, 06 августа 2018 16:45
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В рамках борьбы с неучтенным потреблением воды «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к  установке автоматизированных  колонок. Оборудование, оснащенное подогревом и доступом по электронному ключу,  поможет сократить потери воды в Краснодаре.

«Старые водоразборные колонки на балансе ООО «Краснодар Водоканал» постоянно нуждались в ремонте, что приводило к увеличению расходов воды, и, соответственно, дополнительным финансовым издержкам предприятия, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Теперь у нас  есть точный учет таких расходов, что, я уверен, приведет к значительному сокращению потерь».

Водоразборные уличные колонки были предназначены для обеспечения водой тех абонентов ООО «Краснодар Водоканал», у кого отсутствует водопровод. Однако их общедоступность позволяла   потреблять воду абсолютно всем, без какого-либо контроля. Новые автоматизированные колонки призваны предотвратить несанкционированное потребление воды и, тем самым, снизить потери.

Новый тип оборудования позволит получать услугу абонентам «Краснодар Водоканал» по картам личного доступа с установленным лимитом потребления воды равным нормативу на одного человека (1,96м3) ежемесячно, с последующей оплатой счета-квитанции. Карты доступа будут «привязаны» к «Личному кабинету» абонента на сайте ООО «Краснодар Водоканал». Жители смогут получить  их в центрах обслуживания предприятия.

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