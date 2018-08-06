Активисты ОНФ просят жителей и гостей Краснодарского края сообщать о сбоях в подаче света в соцсетях

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае по инициативе жителей крупных городов региона организуют массовый флешмоб, посвященный постоянным отключениями света в крупных муниципальных образованиях Кубани. Общественники уже направили генеральному директору сетевой компании обращение о более 25 сигналах отключения света только в Краснодаре.

По информации граждан, перебои с электроэнергией возникают как из-за аварийных ситуаций, так и ввиду плановой разгрузки электросетей, но без соответствующих уведомлений собственников жилья. На сегодня в региональном отделении ОНФ есть информация о систематических отключениях в жилых домах микрорайонов Юбилейный, Пашковский, Хлопчатобумажного комбината, Ремонтно-механического завода, хутора Ленина, улиц Тепличной, 1 Мая, Интернациональной, Революционной. Кроме того, происходили аварийные отключения подстанций «Северная» «Тургеневская», «Калинино», в результате чего без света оказались более 10 тыс. человек и шесть социально значимых объектов. В течение июля фиксируются регулярные отключения света в микрорайонах Комсомольский, Гидростроителей и Пашковский, поселках Знаменский и Новознаменский.

Общественники для сбора максимального количества обращений запускают флешмоб в социальных сетях #ПрошуВключитьМнеСвет, жители и гости региона смогут разместить фото или текст в любой социальной сети с указанием точного времени отсутствия света, даты и времени отключения или прислать краткую информацию на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

«Все полученные обращения будут передаваться в электросетевые компании. Кроме того, на нашей площадке планируется встреча жителей пострадавших районов с представителями сетевых компаний, профильного комитета законодательного собрания и министерства, – сообщила эксперт ОНФ по социальным вопросам, депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Исходя из анализа поступающих обращений и сообщений в средствах массовой информации по указанной тематике, складывается впечатление, что действующие мощности, принадлежащие подразделениям крупных электросетевых компаний региона, просто не справляются с существующей нагрузкой на электросети и выходят из строя, не получая должного ремонта. Несмотря на понимание о том, что подобные ситуации происходят в нашем регионе зачастую в связи с воздействием факторов природного и техногенного характера, нельзя не согласиться и с мнением жителей Краснодара о том, что оплаченная электроэнергия должна поступать регулярно, бесперебойно и с нормативным напряжением».