Залог успешного развития экономики и социальной сферы региона

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края является органом исполнительной власти края, который обеспечивает проведение в соответствии с действующим законодательством государственной политики в сфере организации транспортного обслуживания населения. Также министерство осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог на территории края и занимается организацией транспортного обслуживания населения.

Более подробно о том, какие функции и полномочия осуществляет министерство, о реализации инвестиционных проектов и государственных программ на территории края и многом другом рассказал руководитель краевого ведомства Алексей Переверзев.

— Алексей Леонидович, расскажите о предварительных итогах работы за первое полугодие 2018 года (морской, железнодорожный, автомобильный, воздушный транспорт).

— В Краснодарском крае функционирует четыре аэропорта: международные аэропорты федерального значения Краснодар, Сочи, Анапа и региональный аэропорт Геленджик. На долю аэропортов региона приходится около семи процентов всех пассажирских перевозок в России. В первом полугодии текущего года общий пассажиропоток в аэропортах Кубани вырос на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 миллиона человек.

Железнодорожное сообщение на территории нашего края обеспечивается посредством поездов дальнего следования (АО «Федеральная пассажирская компания») и поездов пригородного сообщения (ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», АО «СКППК»).

Общая протяженность железных дорог составляет 2,2 тысячи километров, или 34,5 процента от общей длины Северо-Кавказской железной дороги. Пригородная железнодорожная сеть Краснодарского края состоит из 43 маршрутов регулярного сообщения, по которым ежедневно курсирует около 80 пар поездов. Объем перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в прошлом году составил более 19 миллионов человек, из них только пригородными поездами было перевезено более 11 миллионов человек.

В границах Краснодарского края успешно функционирует девять морских портов Российской Федерации: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Геленджик. Навигация практически круглогодичная, что делает регион стратегически важным. Данные порты обеспечивают перевалку внешнеторговых и транзитных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, объемом составляет более 239 миллионов тонн в год, или около 30 процентов внешнеторговых грузов России. Только за первое полугодие текущего года объем перевалки грузов в морских портах края составил 121 миллион тонн.

— Какие инвестиционные проекты недавно успешно реализованы, какие в стадии реализации?

— В прошлом году компанией «Базэл Аэро» успешно реализован проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Анапа площадью более 11 тысяч квадратных метров, пропускной способностью шестьсот пассажиров в час. В результате реализации этого проекта площадь всего аэровокзального комплекса аэропорта увеличилась в три раза.

Кроме того, в июне прошлого года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010—2020 годы)» введена в эксплуатацию реконструированная взлетно-посадочная полоса аэропорта Краснодар (Пашковский) длиной три километра и шириной шестьдесят метров, способная принимать большинство типов отечественных и иностранных воздушных судов. Но в полной мере реализовать возможности обновленной аэродромной инфраструктуры позволит современный аэровокзальный комплекс: АО «Международный аэропорт „Краснодар”» (АО «МАКр») запланирована реализация инвестиционного проекта по развитию аэропорта Краснодар (Пашковский), включая строительство аэровокзала, объектов служебно-технических территорий и привокзальной площади.

В строительство объектов АО «МАКр» планирует инвестировать порядка 11 миллиардов рублей. Срок реализации проекта — с 2018 по 2022 год. Планируемая пропускная способность нового аэровокзального комплекса аэропорта в рамках первой очереди реализации проекта — 1700 пассажиров в час. На сегодняшний день ведутся предпроектные работы.

Реализация инвестиционного проекта по развитию аэропорта Краснодар имеет важное значение для функционирования транспортного комплекса Краснодарского края. Новый аэровокзальный комплекс расширит возможности аэропорта по применению современных технологий обслуживания воздушных судов и обеспечению высокого уровня сервиса для пассажиров, что позволит привлечь в аэропорт новых авиаперевозчиков и развить маршрутную сеть полетов из краевой столицы.

Комплексный проект «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» реализуется в рамках инвестиционного бюджета ОАО «РЖД». Плановые параметры проекта утверждены председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в составе паспорта инвестиционного проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна». Сроки реализации проекта — 2014—2020 год.

В рамках данного проекта реализуются следующие инвестиционные проекты:

— «Комплексная реконструкция участка М. Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского узла»;

— «Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла»;

— «Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова»;

— «Строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов, пограничных и сортировочных станций на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;

— «Усиление устройств электроснабжения, электрификация участков Южного полигона сети»;

— «Электрификация линий Таманского полуострова (1-й этап, участок Раз. 9-й км — Юровский — Анапа)».

Приведенные выше проекты предусмотрены к реализации в ближайшей перспективе.

В ходе реализации комплексного проекта планируется увеличение пропускной способности железных дорог на подходах к морским портам до 154 пар поездов. Одним из направлений инвестиционного развития региона является реконструкция и строительство морских портов, терминалов, перевалочных комплексов.

В 2013 году между администрацией Краснодарского края, администрацией муниципального образования город-курорт Анапа и ООО «Черноморские скоростные линии» было заключено соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция морского порта Анапа», в соответствии с которым осуществлялось строительство объектов в две очереди. Первая — строительство сооружений для подъема судов с увеличением причала для приема судов. Вторая — реконструкция морского вокзала со строительством гостиничного комплекса, выставочно-торгового зала с размещением ресторанов, салонов, магазинов, парковок.

Реализация первой очереди строительства объектов завершена, и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция причала „Пирс Насыпной” портопункта Анапа с устройством сооружения для подъема собственных судов».

В настоящее время ООО «Черноморские скоростные линии» по предложению Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ ведет работу по разработке Декларации о намерениях инвестирования, включая материалы обоснования экономической эффективности проекта и оценки воздействия на окружающую среду строительства объекта «Морской международный терминал Анапа» в составе морвокзала, совмещенного с многофункциональным комплексом существующего причала «Пирс Насыпной» и яхтенной марины «Горгиппия».

После завершения разработки вышеперечисленных документов и наличия положительного заключения Росморречфлота инвестор готов вернуться к рассмотрению вопроса заключения нового соглашения с измененными параметрами проекта.

Кроме того, на сегодняшний день реализован ряд инвестиционных проектов, которые существенно увеличат грузооборот морского порта Туапсе. Осуществлено строительство терминального комплекса по перевалке зерновых культур с объемом перевалки два миллиона тонн в год. Построен комплекс глубоководного причала 1А для перегрузки нефти и нефтепродуктов ООО «РН-Туапсенефтепродукт». Осуществлено строительство Туапсинского балкерного терминала для хранения и отгрузки минеральных удобрений на экспорт морским транспортом.

Проведена реконструкция причалов №14, 15 ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» для приема судов типа РО-РО с плодоовощной продукцией.

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» — третий портовый оператор Европы и лидер российского стивидорного рынка по объему грузооборота ввел в действие среднесрочную программу развития, основная цель которой — модернизация до 2020 года производственных фондов и увеличение объемов перевалки на действующем производстве, расширение портовых мощностей и строительство новых перевалочных комплексов. В рамках этой программы ПАО «НМТП» реализует проекты:

— «Реконструкция нефтерайона „Шесхарис”»;

— «Реконструкция специализированного терминального комплекса перевалки зерна и пристани №3» ПАО «НМТП»;

— «Реконструкция специализированного контейнерного терминала АО „Новорослесэкспорт”»;

— «Реконструкция лесного терминала АО „Новорослесэкспорт”».

Успешно реализуется инвестиционный проект по созданию и развитию портовой инфраструктуры «Создание и развитие портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань на территории муниципального образования Темрюкский район». В рамках реализации проекта запланировано строительство зернового терминала, терминала навалочных грузов, перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Также будет проведена реконструкция Таманской базы СУГ со строительством причального комплекса и технологической эстакады СУГ, универсального терминала.

До конца этого года инвестором планируется завершить реализацию четырех проектов развития портовой инфраструктуры, на которых запланировано создание 1689 рабочих мест. После окончания строительства терминальных комплексов ТТНГ, КТГ, ТЗТ и окончания модернизации базы СУГ минимальный совокупный грузооборот терминалов ОТЭКО составит более 67 миллионов тонн в год. При этом мощности терминалов при наличии пропускной способности РЖД сразу после ввода в эксплуатацию будут способны переваливать более 82 миллионов тонн в год.

К наиболее значимым инвестиционным проектам в среднесрочной перспективе, реализуемым на территории края, можно отнести и проект по созданию сухогрузного района морского порта Тамань, который также является частью ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010—2020 годы». Общая стоимость проекта — 228 миллиардов рублей.

Создание сухогрузного района морского порта Тамань позволит не только обеспечить транспортное сообщение с Крымом, но и заложить основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор «Север — юг». Реализация проекта поможет устранить дефицит перегрузочных мощностей в российских портах Азово-Черноморского бассейна, достичь объемов перевалки грузов в порту более 93 миллионов тонн в год.

Проект реконструкции зернового терминала, реализуемый АО «Туапсинский морской торговый порт» позволит сократить время формирования судовых партий и увеличить объем перевалки зерновых грузов с двух до трех миллионов тонн в год. Проектом предусматривается строительство семи металлических силосов для хранения зерновых грузов, а также железнодорожной станции разгрузки вагонов и выставочных путей.

— Расскажите о наиболее крупных проектах строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Краснодарском крае.

— Один из наиболее крупных проектов — строительство Дальнего западного обхода города Краснодара. Интенсивность автомобильного движения в Крым будет ежегодно возрастать. Для того чтобы предотвратить рост трафика транзитного транспорта через Краснодар, планируется проложить Дальний западный обход города.

Заказчиком выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», которая планирует проложить 52-километровую дорогу с четырьмя полосами движения в обоих направлениях. Строительство предусматривает устройство разделительной полосы между встречными направлениями, оборудованной дорожными ограждениями. А для дополнительного повышения безопасности дорожного движения вдоль всей трассы будет сделано наружное электроосвещение, а также установлены автоматизированные системы управления дорожным движением. Данная автомобильная дорога на всем своем протяжении не будет иметь пересечений с другими автомобильными дорогами в одном уровне.

Начало автомобильной дороги «Дальний Западный обход города Краснодара» будет на примыкании к автодороге М4 «Дон» с устройством транспортной развязки в разных уровнях. Далее автодорога пересечет реку Кочеты по мостовому переходу и пройдет главным образом по землям сельскохозяйственного назначения.

Новая дорога пересечет на разных уровнях автодороги краевого значения Краснодар — Ейск, Калининская — Новотитаровская, Колосистый — Копанской — Новотитаровская. В конце новая дорога примкнет к автодороге Краснодар — Темрюк — Белый. На примыкании предусмотрено устройство транспортной развязки на разных уровнях.

Планируется, что эксплуатация автодороги будет осуществляться на платной основе. Проект в настоящее время передан для прохождения государственной экспертизы.

Сложная транспортная ситуация складывается в Новороссийске. Растет грузооборот Новороссийского морского порта, а автодорожная инфраструктура остается неизменной. Грузовой транспорт движется в порт по улицам города, ухудшая и так непростую экологическую ситуацию, создает транспортные заторы. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» будет реализовывать проект новой автодороги Цемдолина — улица Портовая в обход существующих улиц города.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Завершение строительства этой дороги позволит обеспечить беспрепятственное движение автотранспорта (преимущественно грузового) до территории морского порта с выходом на улицы Портовую и Магистральную, к ОАО «НУТЭП», ОАО «Стройкомплект», ОАО «Новоросцемент» в обход существующей улично-дорожной сети поселка Цемдолина и Новороссийска. Протяженность новой платной автодороги составит более 12 километров.

Еще один крупный проект — реконструкция автодороги М4 «Дон в Геленджике со строительством транспортных развязок. На первом этапе предусмотрено строительство транспортной развязки в районе съезда на поселки Дивноморское, Джанхот и Прасковеевка. На втором — строительство транспортной развязки в районе выезда из Геленджика в сторону Новороссийска.

— Как и на что используются средства дорожного фонда?

— Объем дорожного фонда Краснодарского края в 2018 году составляет более 28 миллиардов рублей. Из них почти 21 миллиард планируется направить на автодороги регионального значения (в том числе на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог — 17,3 миллиарда рублей). Почти семь с половиной миллиардов рублей будет предоставлено в виде субсидий муниципальным образованиям на улучшение состояния дорог местного значения.

По состоянию на 31 декабря 2017 года из общей протяженности сети автомобильных дорог регионального значения (а это более девяти тысяч километров!) в нормативном состоянии находится только 68 процентов.

В этом году планируется отремонтировать около 650 километров региональных автодорог, выполнить дорогостоящие работы по восстановлению участков автодорог, разрушенных оползнями на территории Апшеронского района и города-курорта Сочи, обустроить электроосвещением транспортные артерии.

Также планируется устройство нескольких автоматических пунктов весового и габаритного контроля и площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля.

Завершается работа по проектированию обхода станицы Ленинградской с четырьмя транспортными развязками. Протяженность объекта — 19,5 километра. Объем финансирования — пять миллиардов рублей. После получения разрешения на строительство планируется приступить к строительно-монтажным работам и завершить их к 2021 году.

В Тимашевске из-за железнодорожного переезда и отсутствия обхода регулярно возникают большие транспортные заторы, жалуются и жители города, и следующие транзитом гости региона. Полностью решить проблему можно только путем строительства северного обхода города. В этом году будет завершено проектирование обхода. Получение положительного заключения экспертизы ожидается в первом квартале следующего года. Проектом предусмотрено три транспортные развязки, три путепровода, два из которых будут проходить через железную дорогу, и 150-метровый мост через реку. Протяженность объекта — 15 километров. Запланированный объем финансирования — 7,64 миллиарда рублей.

Осуществляется процедура размещения государственного заказа на проектирование объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги Краснодар — Ейск на участке от станицы Медведовской до границы Динского района». При этом готовится конкурсная документация на проектирование следующих участков: от границы Динского района до станицы Новотитаровской и его стыковка с Дальним западным обходом, а также обход станицы Новотитаровской.

Ведется проектирование трех надземных пешеходных переходов на участке между Краснодаром и станицей Новотитаровской. Строительно-монтажные работы планируется начать в следующем году.

— Расскажите более подробно о Восточном подъезде к городу Краснодару.

— По итогам рабочей поездки в поселок Знаменский губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева органам исполнительной власти Краснодарского края было поручено разработать концепцию развития Восточного подъезда к городу Краснодару.

В настоящее время завершена предпроектная проработка вариантов строительства автодорожного подъезда к жилому району поселка Новознаменский с путепроводом через железную дорогу. Определена инвестиционная стоимость реализации работ и осуществляется процедура внесения изменений в государственную программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Эти изменения предусматривают в том числе реализацию объектов «Строительство подъезда к поселку Новознаменский» и «Автомобильная дорога Восточный подъезд к городу Краснодару в городе Краснодар». После внесения изменений в государственную программу будут начаты проектные работы. А масштабное строительство планируется начать с 2021 года.

В проект программы объектов строительства включены:

— «Автомобильная дорога „Восточный подъезд к городу Краснодару” в городе Краснодар (1-й этап)»;

— «Автомобильная дорога „Восточный подъезд к городу Краснодару” в городе Краснодар (2-й этап)»;

— «Автомобильная дорога „Подъезд к п. Индустриальный” в городе Краснодар»;

— «Автомобильная дорога „Подъезд к жилому району Новознаменский” в городе Краснодар»;

— «Автомобильная дорога п. Лорис — п. Пригородный в городе Краснодар».

— Не менее важный объект для развития транспортной инфраструктуры Краснодарского края и в частности города Краснодара — строительство нового моста в районе поселка Яблоновский Республики Адыгея.

— В 2015 году за счет средств краевого бюджета была разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство нового моста. В настоящее время осуществляются мероприятия по подготовке территории строительства в части выкупа земельных участков.

— Расскажите о реализации в Краснодарском крае приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

— Краснодарский край наряду с 38 субъектами Российской Федерации участвует в реализации национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В регионе разработана и реализуется с 2017 года Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации.

Общая протяженность автомобильных дорог Краснодарской городской агломерации в настоящее время составляет 1378 километров, в том числе: федерального значения — 59 километров, регионального значения — 308 километров и местного значения —1011 километров.

Основные цели Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации — увеличение протяженности дорожной сети Краснодарской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Краснодарской городской агломерации.

В 2017 году за счет средств, выделяемых в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью более 76 километров, в том числе на автомобильных дорогах местного значения — более 74 километров и на автомобильных дорогах регионального значения — 2,55 километра. Дополнительно за счет средств дорожного фонда Краснодарского края выполнен ремонт более 19 километров автомобильных дорог регионального значения. За счет средств муниципальных дорожных фондов выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью почти одиннадцать километров.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог на территории Краснодарской городской агломерации по итогам прошлого года составила более 104 километров.

Таким образом, с учетом всех проведенных работ по ремонту автомобильных дорог, расположенных в границах Краснодарской городской агломерации, доля протяженности дорожной сети Краснодарской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 47,36 процента. То есть основной показатель реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации был выполнен.

Кроме того, одним из основных целевых показателей реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» является снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации. По состоянию на 31 декабря 2016 года в Краснодарской агломерации было зафиксировано 20 очагов аварийности. Целевым показателем предусматривалось, что по состоянию на 31 декабря 2017 года он должен снизиться от уровня 2016 года до 75 процентов.

По итогам прошлого года за счет проведенных мероприятий, направленных на снижение аварийности, их количество сократилось и составило 15 единиц. Второй основной показатель реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в 2017 году также был также выполнен.

В текущем году для реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено финансирование в сумме двух миллиардов рублей (из них миллиард — средства федерального бюджета, 900 миллионов рублей — краевого, сто миллионов — муниципальных дорожных фондов).

По состоянию на 23 июля 2018 года заключено 12 муниципальных контрактов, предусматривающих ремонт на 73 объектах улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации общей протяженностью почти 81 километр. В настоящее время выполнено работ на сумму один миллиард рублей, что составляет 50 процентов от доведенных лимитов финансирования.

На сегодняшний день в полном объеме завершены работы по одиннадцати объектам на территории краевого центра. Среди них — 1-й и 2-й проезды Стасова — от улицы Новой до ул. Бургасской; ул. Карасунская Набережная — от дома №183 до ул. Гоголя; ул. Бершанской — от М4 «Дон» до дома №355, строение 6; ул. Малолагерная — от ул. Ленина до ул. Октябрьской и ул. Первомайская — от ул. Шевченко до ул. Октябрьской в станице Старокорсунской; ул. Товарная — от ул. Мира до переулка Глиняного; ул. Железнодорожная — от ул. Базовской Дамбы до ул. Переходной; ул. Дмитриевская Дамба — от ул. Горького до ул. Железнодорожной; ул. Гимназическая — от ул. Коммунаров до ул. Леваневского; Привокзальная площадь.

Также завершены работы на четырех объектах в Динском сельском поселении: ул. 70 Лет Октября — от ул. Гоголя до ул. Ужгородской; ул. Ужгородская — от ул. 70 Лет Октября до ул. Малой; ул. Малая — от ул. Ужгородской до ул. Ульянова и ул. Ульянова — от ул. Малой до автодороги станица Динская — станица Пластуновская.

На данный момент подрядные организации выполняют работы на 52 объектах, из которых 41 объект находится в завершающей стадии.

Ведутся работы по ремонту ул. Пластунской — от ул. Вольной до ул. Наримановской на хуторе Ленина и ул. им. Кондратенко — от ул. Октябрьской до ул. Захарова в Краснодаре.

В августе 2018 года планируется приступить к ремонту ул. им. Плиева — от ул. Карасунской до ул. Василия Мачуги; ул. Комсомольской — от ул. Красной до Кубанской Набережной; ул. Ягодина — от ул. Российской до Ростовское шоссе и ул. Скульптора Коломийцева — от Ейского шоссе до ул. Зеленой.

Все дорожные работы в соответствии с условиями реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в муниципальных контрактах должны быть полностью завершены к 1 октября 2018 года.

Качество выполнения работ контролируется специализированной лабораторией. Кроме того, за каждым объектом закреплены кураторы служб муниципальных заказчиков, которые осуществляют постоянный контроль за ходом работ.

Что касается снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть аварийно-опасных участков на дорожной сети городской агломерации, предусмотрено, что по итогам 2018 года он будет составлять 50 процентов от уровня 2016 года, таким образом, общее число мест концентрации ДТП по итогам текущего года должно сократиться до десяти единиц. На сегодняшний день в результате проведенных мероприятий по ремонту автомобильной дороги по улице Ставропольской в городе Краснодаре уже проведены мероприятия по ликвидации одного участка концентрации ДТП на перекрестке с улицей Таманской. До конца текущего года планируется ликвидация еще не менее пяти мест концентрации ДТП.

Стоит отметить, что еще до окончания дорожного сезона в текущем году уже начата подготовка к мероприятиям в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, которые планируется реализовать в следующем году. Муниципальными образованиями подготовлены предложения с перечнем мероприятий по приведению улично-дорожной сети в 2019 году в нормативное состояние.

Объекты, включенные в перечень мероприятий следующего года, в обязательном порядке будут согласованы с общественностью при рассмотрении проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации на общественных обсуждениях осенью текущего года.

— Какие при реконструкции и строительстве дорог применяются инновационные материалы и технологии?

— На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в настоящее время осуществляется применение инновационных материалов и технологий, которые влияют на увеличение межремонтных сроков. В рамках работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, где осуществляются работы по замене или усилению конструкции дорожной одежды, в экономически обоснованных вариантах осуществляется применение геосинтетических материалов. Кроме того, в значительной степени, в том числе на объектах ремонта, возросло применение полимерных стабилизирующих добавок в слоях покрытия, применение которых приводит к улучшению физико-механических свойств асфальтобетонных смесей.

— Как осуществляется весовой и габаритный контроль транспортных средств?

— В целях исполнения возложенных на Министерство транспорта и дорожного хозяйства полномочий по обеспечению весового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства на автомобильных дорогах регионального значения Краснодарского края расположено три стационарных поста весового контроля (СПВК): на автодорогах Краснодар — Ейск, Краснодар — Темрюк — х. Белый и Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

Указанные СПВК включены в элементный состав автомобильных дорог. Все они находятся в работоспособном состоянии и обладают возможностью проведения контрольного взвешивания транспортных средств.

Для решения оперативных вопросов организации весового контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор» в безвозмездное пользование до 2019 года УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю было передано три передвижных пункта весового контроля (ППВК) для осуществления весового контроля на сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.

Кроме того, по информации Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, сотрудниками Ространснадзора весовой контроль осуществляется на следующих СПВК и ППВК на участках автомобильных дорог федерального значения на территории Краснодарского края:

— на автомобильной дороге А290 «Новороссийск — Керченский пролив (на Симферополь)»;

— на автомобильной дороге А147 «Джубга — Сочи»;

— на участке автомобильной дороги А290 «Новороссийск — Керченский пролив (на Симферополь);

— на автомобильной дороге М4 «Дон».

Вместе с этим, по данным Федерального дорожного агентства, действующая сегодня в Российской Федерации система весового и габаритного контроля транспортных средств позволяет проводить проверку не более десяти процентов грузовых транспортных средств.

В сложившихся условиях одной из самых действенных мер, направленных на кардинальное изменение подхода к осуществлению весового контроля, является создание новых современных автоматизированных постов весового контроля (WIM — измерение веса в движении), обеспечивающих высокую производительность работы, минимальную зависимость от человеческого фактора и высокий уровень контроля.

Технология измерения веса в движении на основании зарубежного опыта контроля получает широкое распространение и на автомобильных дорогах Российской Федерации, так как не приводит к существенному снижению скорости движения транспортных средств и обеспечивает непрерывную и вместе с тем безопасную транспортировку груза.

Обустройство первого на территории Краснодарского края автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств, основанного на технологии измерения массы в движении, завершено в июле прошлого года на участке автомобильной трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края, на 49-м км.

Полученные данные с комплекса по защищенному каналу связи в автоматическом режиме передаются в Центр видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Статистика работы комплекса в начальный период свидетельствовала о значительном количестве транспортных средств с перегрузом — 36 процентов от общего количества проследовавших грузовых транспортных средств и семь процентов от общего количества проехавших транспортных средств при суточной интенсивности движения через комплекс от 10 тысяч до 15 тысяч автомобилей в сутки. А зафиксированные показатели перегруза превышали сто тонн при максимально допустимых 44 тоннах для шестиосных и более автопоездов.

Начиная с 27 сентября 2017 года комплекс перешел в режим продуктивной работы и данные о зафиксированных нарушениях весовых параметров транспортных средств начали поступать в автоматическом режиме в Центр автоматической видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным Центра автоматической фиксации за период, прошедший с начала функционирования комплекса, по частям 1—6 ст. 12.211 КоАП РФ с использованием комплекса вынесено более восьмисот постановлений на общую сумму более 152 миллионов рублей.

В настоящее время ведется работа по созданию системы автоматических комплексов измерения массы транспортных средств в движении на сети автодорог регионального значения Краснодарского края, которая будет включать в себя порядка 25—27 комплексов. Это позволит практически полностью исключить возможность безнаказанного движения по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средств с превышением установленных на территории Российской Федерации весовых параметров.

— Расскажите о предстоящем Международном евразийском форуме «Такси».

— Девятого и десятого августа 2018 года в Москве состоится VI Международный Евразийский форум «Такси», целью которого является содействие развитию конкурентоспособной и высокоэффективной системы транспортного обслуживания населения легковым такси и формированию цивилизованного рынка услуг, где равные возможности и права обеспечиваются всем участникам.

Форум является площадкой для объединения усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества и широкой общественности по выработке эффективных решений в сфере повышения качества и безопасности такси.

Ключевыми темами на форуме станут информационные технологии в таксомоторной отрасли, новые модели регулирования деятельности такси, инновационные технологии автопрома, технологии обеспечения безопасности перевозок, такси в контексте развития городской мобильности, экологизация пассажирского транспорта, а также рассмотрение технологических проектов участников рынка такси в городской инфраструктуре.

Параллельно с деловой программой в рамках форума планируется проведение выставочной экспозиции, где будут представлены автомобили для таксомоторной отрасли, новейшие образцы таксомоторного оборудования, информационное оборудование и программное обеспечение, средства телекоммуникации, а также различные услуги для таксомоторной отрасли.

В настоящее время такси является флагманом инновационной экономики, и решение вопросов, связанных с развитием отрасли, позволит внести существенный вклад в создание принципов регулирования новых бизнес-моделей и технологий и формирование устойчивой и доступной городской среды. Именно комплексный подход является основой формирования программы форума, и его реализация будет обеспечена совместной работой государственных органов федерального и регионального уровня, таксомоторных компаний, технологических платформ и экспертного сообщества.

Ожидается, что в работе форума примет участие около семисот представителей органов федеральной и региональной власти, коммерческих и некоммерческих организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья — таксомоторных компаний, служб заказа такси, автопроизводителей, топливных компаний, производителей специализированного оборудования для таксомоторной отрасли, а также компаний, которые предоставляют лизинговые, страховые, банковские, услуги.

Итогом работы форума станет общественная резолюция, включающая предложения и инициативы участников, которая будет направлена в органы государственной власти для совершенствования законодательства и профильной государственной политики.

Форум пройдет на одной из ведущих площадок столицы — в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал» в Москве при поддержке и участии представителей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, правительства Москвы, федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития.

Беседовала Людмила МЕЦЛЕР