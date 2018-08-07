Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с кубанскими школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи: победители и призеры научных, творческих олимпиад и соревнований стали участниками каникулярной программы «Школа науки и творчества «Сириус».

— Вы все одаренные, мыслящие ребята. Я бы очень хотел, чтобы то, чем вы сегодня увлекаетесь, стало вашей профессией,— обратился к школьникам губернатор. — Чтобы те таланты, которые есть в каждом из вас, раскрылись и послужили на благо вам, нашему краю, а может, и всей стране.

Четырнадцать кубанских учеников представляют шесть муниципальных образований края: Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Кавказский, Кореновский и Славянский районы. Все они смогли попасть в «Сириус» благодаря поддержке губернатора и тесному сотрудничеству центра и руководства региона. С 2015 года уже более пятисот кубанских школьников числится в федеральной базе одаренных детей. В этом году уже сорок ребят приняли участие в образовательных сменах центра. Триста пятьдесят педагогов повысили свою квалификацию.

Каникулярная образовательная программа для школьников региона длилась с 29 июля по 4 августа. Подростки занимались по двум профилям: «Введение в инженерно-конструкторскую деятельность (робототехника)» и «Школа космического пилота».

Например, второклассник из Геленджика Ян Коцаренко уже сейчас уверен, что будет заниматься астрофизикой. В «Сириусе» он конструирует робота, который «сможет работать на большой высоте».

— Думаю, месяц буду собирать,— рассказал школьник главе региона. — Раньше я делал роботов только по инструкции, а здесь могу сам придумать, какого захочу. Но основное мое увлечение — космос. Хочу стать астрофизиком, чтобы изучать планеты и спутники, которые пригодны для жизни.

Посмотреть, как происходит стыковка космического корабля с МКС, Ян Коцаренко может в соседнем со своей лабораторией кабинете. Здесь ученики средних и старших классов управляют моделями космических аппаратов с помощью компьютера и подсказок преподавателя.

— Это трудно, но довольно интересно,— поделился ученик 8 класса из Кореновска Ярослав Панайотиди. — Я уже год занимаюсь программированием и космонавтикой, можно сказать, что успешно. Но думаю, что «Сириус» научит меня чему-то новому в этих сферах. Сегодня программисты, инженеры, создавая новые технологии, меняют мир, и после окончания школы я хочу стать одним из таких людей.

По словам Вениамина Кондратьева, обучение в Сочи — это еще один способ для кубанских школьников продемонстрировать свои способности и заявить о себе. Итогом каникулярной программы стал научный фестиваль, на котором участники представили и защитили свои проекты.

— Не подведите своих родителей и педагогов, которые первыми поверили в вас. И главное, сами верьте в свою мечту. Если вы будете заниматься любимым делом, вы обязательно станете успешными в жизни людьми,— отметил губернатор.