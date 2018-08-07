Контрафактные товары — угроза здоровью

В Краснодаре состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец. По словам заместителя главы региона, доходы «теневого» сектора экономики превышают миллиард рублей в год.

— Это не только ущерб экономике края. От подделок страдают как крупные производители, так и представители малого и среднего бизнеса. Но самое главное — под удар попадают жители Кубани: некачественная продукция представляет угрозу здоровью и даже жизни населения,— подчеркнул Василий Швец.

Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный отметил, что ежегодно в крае изымаются тысячи литров спиртосодержащей продукции.

— Конечно, главный рынок сбыта, особенно в курортный сезон,— это побережье. Сотрудники ведомства проверили более двух тысяч объектов торговли и общественного питания. С начала 2018 года на Кубани изъяли более семи тысяч литров контрафактного алкоголя,— сказал Роман Куринный.

Борьбу с распространением фальсифицированной продукции ведет и Департамент промышленной политики Краснодарского края. Самым популярным контрафактным строительным товаром остается цемент. Специалисты ведомства отмечают сокращение некачественного товара на полках крупных магазинов строительных материалов. Однако у мелких розничных продавцов он всё еще реализуется.

— Чаще всего под маркой 500 продают цемент, в основе которого оригинальный 300-й цемент и который включает различные добавки — золу и серу. Ни о каком качестве тут, безусловно, не может быть и речи: такая смесь не соответствует строительным нормам,— добавил руководитель краевого департамента Иван Куликов.