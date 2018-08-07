Каждый вопрос важный

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел в Краснодаре личный прием граждан.

В ходе него, в частности, обсуждался вопрос о передаче из федеральной собственности в муниципальную общежития в городе Туапсе, находящегося в ведении Российского государственного гидрометеорологического университета. В нем проживает более пятидесяти семей на протяжении пятнадцати лет. Сергей Болдин поручил Министерству образования и науки Краснодарского края, а также администрации Туапсинского района направить соответствующие запросы в Министерство науки и высшего образования РФ для получения согласия на передачу объекта.

Также на приеме обсуждались способы предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более детей. Сегодня по закону многодетные семьи могут получить землю, создав свой жилищный кооператив. Но на практике в крае такой возможностью никто не пользуется. Вице-губернатор дал поручение органам исполнительной власти в течение месяца рассмотреть возможность внесения изменений в региональное законодательство, чтобы многодетные семьи могли вступать в уже созданные кооперативы.

Кроме того, на приеме шла речь о том, что нужно сохранить зеленые зоны и не допустить присваивания земельных участков в местах общего пользования. В том числе вблизи многоквартирных домов в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Администрации краевого центра поручено провести инвентаризацию земель общего пользования, на которых сформированы участки в ЮМР, дать оценку законности этого процесса, организовать работу по обжалованию их постановки на кадастровый учет.