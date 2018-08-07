Сохранить центр таким, какой он есть

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло заседание общественного градостроительного совета, на котором был рассмотрен вариант модернизации центральной части краевой столицы.

На заседании был представлен макет территории, ограниченной улицами Ленина, Октябрьской, Хакурате и Седина. Именно в этих границах планируется формирование единого архитектурного облика центральной части города с учетом сохранения культурного и исторического наследия.

— Проектное предложение подготовлено на 94 квартала, мы рассматриваем первый этап работы — 60 кварталов,— пояснил руководитель проекта, архитектор Юрий Щербинин. — Мы попытались найти решения по включению существующих высоток в историческую городскую среду.

По его словам, в проекте воплощена идея соблюдения принципа «девяти кварталов» с узнаваемым силуэтом застройки, архитектурным стилем, который гармонично впишется в существующую градостроительную среду. А также общее снижение этажности по периметру квартала зданиями от двух до пяти этажей и повышение до семи-восьми этажей в глубине квартала.

Кроме того, архитекторы предложили построить ряд высотных зданий, которые с точки зрения пространственного восприятия поддержат уже возведенные высотки. Губернатор отметил, что проделана огромная работа, но тем не менее есть ряд принципиальных замечаний, над которыми стоит еще поработать.

— Если мы говорим, что нужно разгрузить центр, то зачем вы его уплотняете? Да, одноэтажные старые дома нужно убирать, но не заменять высотками. Людям должно быть комфортно,— сказал Вениамин Кондратьев. — Высотный регламент центра города уже одобрен общественным градостроительным советом и останется неизменным. Выше пяти-шести этажей здания строиться не будут, а те, которые уже есть, останутся памятниками людям, которые были равнодушны к городу. Современный высотный Краснодар пусть будет в новых районах — центр сохраним таким, какой он есть. И самое главное — всю эту работу необходимо согласовывать с горожанами. Итоговое решение примут именно они.

Глава региона поручил доработать проект реконструкции, а затем сделать максимально доступным его обсуждение для жителей города: через Интернет, телевидение, газеты.