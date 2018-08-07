Добрая традиция, связанная с историей края

В Краснодаре состоялось главное событие скакового сезона — конные состязания на Кубок губернатора Краснодарского края. Гостей и участников соревнований приветствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— На Кубани скачки — это добрая традиция, неотъемлемая часть нашей культуры, которая неразрывно связана с историей нашего казачьего края. Она созвучна нашей душе — неутомимой, неудержимой, свободолюбивой,— сказал он. — Недаром говорят, что казак без коня — кругом сирота, и мы сохранили нашу любовь к лошадям и скачкам.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани чтут и берегут казачьи традиции, они являются частью современной жизни края и будут передаваться следующим поколениям.

— Администрация края будет и дальше поддерживать развитие коневодства на Кубани,— добавил губернатор.

В этом году исполняется 150 лет со дня проведения первых официальных скачек на Кубани. Интерес к ним в регионе всегда был велик, и зрительские трибуны Краснодарского ипподрома были заполнены практически до отказа.

Всего в программе зрелищного мероприятия было семь скачек лошадей чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород. Призовой фонд главной из них — на Кубок губернатора на дистанции 2400 метров составил три миллиона рублей. Ее победителем стал пятилетний гнедой жеребец Князь Юсупов, рожденный на конном заводе «Восход» Новокубанского района. Сейчас им владеет казанский спортивный клуб «Тимерхан». Награды жокею Хамзату Улубаеву и тренеру Андрею Ляхову вручил глава региона Вениамин Кондратьев.

Также состоялись две губернаторские скачки на 1600 и 2000 метров с призовым фондом один миллион и полтора миллиона рублей соответственно. Приз атамана Кубанского казачьего войска взял жеребец Асфард конного завода «Прогресс» (жокей — Александр Иванской, тренер — Иван Лыков).

Для зрителей также выступали казачьи творческие коллективы, «Конный театр» ипподрома. Почетный караул Кубанского казачьего войска показывал народные казачьи игры. По традиции прошел конкурс дамских шляпок. Для детей было организовано катание на лошадях.