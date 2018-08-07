Для улучшения инвестиционного климата

В рамках краевой рабочей группы по оказанию содействия в использовании природного газа в качестве моторного топлива первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко встретился с генеральным директором ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаилом Лихачевым.

В ходе встречи был подписан план-график по развитию в крае сети газозаправочной инфраструктуры на период 2018—2021 годов. Согласно документу, на Кубани планируется построить пятнадцать современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Кроме того, будет разработан комплекс мероприятий по переводу автотранспортных средств на использование природного газа.

— Благодаря новым станциям улучшится инвестиционный климат в крае. Развитие газозаправочной инфраструктуры позволит привлечь новых бизнес-инвесторов. Также мы планируем увеличить долю транспортных средств, работающих на природном газе,— отметил Андрей Алексеенко.

Общий объем инвестиций ООО «Газпром газомоторное топливо» в этот проект составит более двух миллиардов рублей. Строительство новых станций предполагает создание более 180 рабочих мест. Общая производительность планируемых к строительству АГНКС достигнет около ста миллионов кубометров природного газа в год.