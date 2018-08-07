Инвестиционные возможности региона

В Краснодарском крае реализуется 683 инвестиционных проекта. Только в текущем году было заключено 197 соглашений, и 196 из них реализуется.

Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков. По его словам, в регионе отмечена тенденция сокращения расторгнутых инвестиционных соглашений. Так, если в 2015 году из 312 соглашений было расторгнуто шестьдесят три, то в 2016 году из 217 инвестиционных соглашений отдано на расторжение только двадцать три.

Это связано с несколькими факторами, среди которых важную роль сыграло создание института инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях. Такая форма поддержки предпринимателей была создана по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2016 году. Инвестиционные уполномоченные работают во всех муниципальных образованиях края. В их задачу входит участие в привлечении инвестиций в экономику, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнесменов о формах господдержки.

— Во многом благодаря институту инвестиционных уполномоченных количество расторжений проектов сократилось с пятидесяти до двадцати процентов. В ближайшие два года мы ставим задачу достичь показателя не более пяти процентов расторжений в год,— сообщил Юрий Волков.

В настоящее время совместно с инвестиционными уполномоченными проводится разбор причин расторжения и приостановки инвестиционных соглашений, заключенных муниципалитетами за три последних года. По части соглашений уже найдены возможности возобновления проектов, по другим сделаны выводы о более тщательной работе на этапе подготовки, изучения финансовых, инфраструктурных, земельных ресурсов для их реализации.

Для более детального анализа ситуации на местах Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края совместно с инвестиционными уполномоченными проводятся выезды сотрудников профильных отделов и Центра сопровождения инвестиционных проектов. Цель выездных мероприятий — изучить инвестиционные возможности территорий, еще раз отсмотреть инвестиционные площадки и, если потребуется, внести предложения по их корректировке. Центр сопровождения информирует действующих инвесторов о наличии государственной поддержки в форме сопровождения.