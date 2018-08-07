Кубанский казачий хор благодарят

Поддерживать боевой дух российского воинства всегда было главной миссией старейшего национального коллектива. Вот и в июле Кубанский казачий хор дал несколько концертов для защитников Отечества.

В Москве в торжествах, посвященных профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, с концертом выступили артисты Государственного академического Кубанского казачьего хора. В живом и патриотичном казачьем искусстве «бойцы невидимого фронта», как называют работников следствия, черпают духовные силы для укрепления веры в правое дело.

Благодарностью отметил коллектив Кубанского казачьего хора за талантливое выступление и высокое исполнительское мастерство, а также активное участие в патриотическом воспитании сотрудников и молодежи председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин.

А на днях коллектив Кубанского казачьего хора получил еще одну благодарность — от врио командующего группировкой войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта М. Теплинского, в которой говорится: «Командование группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике выражает Вам благодарность за оказанную помощь в организации культурно-досуговых мероприятий и поддержании боевого духа военнослужащих, выполняющих специальные задачи по борьбе с международным терроризмом».