Горы Сочи превратятся в кинотеатр

10 августа на курорте «Роза Хутор» пройдет Всемирный фестиваль уличного кино. В 20:30 на открытой площадке арт-резиденции «Flacon1170» стартуют показы лучших короткометражек молодых режиссеров.

- Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов — оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана в Сочи, на курорте «Роза Хутор». Приглашаем всех на праздник кино!- комментирует основатель проекта Александр Щеряков.

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке. За четыре года он успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры. Конкурсные показы проходят каждый год — в этот раз более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. Победителю вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира. Голосовать за лучший фильм будут сами зрители – светом фонариков или смартфонов: организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. Попасть на Всемирный фестиваль уличного кино на курорте «Роза Хутор» смогут все желающие – вход свободный.

Ирина СИЗОВА