«Краснодар Водоканал» примет участие в конкурсе профмастерства "Мастер-2018"

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») примут участие в IX конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2018». Он пройдет 28-29 августа в Омске. В нем примут участие водоканалы из Барнаула, Омска, Тюмени, Оренбурга, Воронежа и Краснодара. В качестве приглашенного гостя – сборная водоканала Санкт-Петербурга.

Главная цель конкурса - объединить знания, опыт и лучшие практики ведущих специалистов сферы ЖКХ, стимулировать дальнейшее поступательное развитие этой важной отрасли. «Мастер» давно вышел за рамки корпоративного мероприятия - зрелищность и серьезная подготовка участников сделали его настоящим профессиональным праздником работников предприятий ГК «Росводоканал».

Конкурсантам предстоит бороться за награды в пяти номинациях:

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;

Лучший электрогазосварщик.

«Команды ждут нелегкие испытания на проверку теоретических знаний и практических навыков работы, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - В этот раз в нашей команде много новых специалистов, впервые участвующих в конкурсе. Все они настроены на победу и намерены продемонстрировать творческое отношение к своему делу. Однако ежегодным победителем данного конкурса, несомненно, являются дружеские отношения коллектива Группы компаний «Росводоканал».