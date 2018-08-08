На Кубани глава райотдела полиции получил четыре года за взятку

Полицейский Краснодарского края стал фигурантом дела о взяточничестве с использованием служебного.

По данным следствия, один из сотрудников ОМВД России по Тихорецкому району Кубани, расследуя покушение на мошенничество, после нарушения подозреваемым подписки о невыезде, подал ходатайство о замене меры на домашний арест, но ему было отказано.

Позже начальник следственного отдела встретился с этим подозреваемым и предложил решить все вопросы с мерой пресечения. За это он потребовал от мужчины 500 тысяч рублей. Подозреваемый собрал необходимую сумму, однако поспешил сообщить об инциденте в компетентные органы.

- В итоге, в отношении полицейского возбудили статью 291.1 УК РФ, - сообщили правоохранители Краснодарского края.

Дело рассмотрел суд, который приговорил уже бывшего стража порядка к лишению свободы в колонии общего режима на четыре года. Кроме того, с него взыщут штраф в размере миллиона рублей. Также в течение четырех лет после освобождения он не сможет занимать государственные должности.