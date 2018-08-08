Приставы взыщут с гражданской жены Сергея Цапка 31 млн рублей

От рук преступной банды в 2011 году погибли 12 человек. Кущевскую банду осудили в 2013-м. Ее главарю и двум его помощникам дали пожизненный срок. Еще троих человек отправили в колонию строго режима. Главарь банды, Сергей Цапок, скончался в СИЗО.

Родственники погибших от рук Кущевской банды подавали в суд несколько исков. В одном из них они указали, что требуют 150 миллионов в качестве моральной компенсации. Его рассматривают до сих пор. Разбирательства длятся уже два года. Со счета матери погибшего, Надежды Цапок, списали 119 миллионов. Однако все равно осталась задолженность — 30 миллионов. Эту сумму планируют взыскать с супруги Сергея Цапка. Очередное судебное заседание назначили на 16 августа.

Впервые в практике приставы взыскали многомиллионный ущерб в пользу пострадавших семей с третьего лица.