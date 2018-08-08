Материалы дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд‍

В суд поступили дела, связанные с аварией с участием автомобиля нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на в пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», — заявили агентству. Форварду грозит штраф, лишение прав сроком до полутора лет или административный арест на 15 суток.

1 августа Смолов попал в аварию на своем BMW M5 First Edition. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В результате автомобиль снес забор и получил значительные повреждения кузова. Игрок скрылся с места происшествия.