Виновен в ложном сообщении о минировании

В Сочи осужден мужчина, обвиненный в заведомо ложном сообщении о минировании.

Установлено, что летом этого года в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи поступил анонимный звонок. Мужчина сообщил, что в здании больницы находится взрывное устройство. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. После того, как место происшествия было оцеплено, кинологи при помощи служебных собак произвели осмотр лечебного учреждения. Но опасных предметов обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с представителями УФСБ России по Краснодарскому краю, удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. 46-летний местный житель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемого следственным отделом УВД по городу Сочи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий».

С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу, где обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.