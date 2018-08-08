Краснодарские эксперты ОНФ рассказали жителям Крымска, как реализовать свою возможность проведения капремонта

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае совместно с жителями Крымского района организовали круглый стол, где рассказали гражданам, как реализовать свою возможность проведения капитального ремонта. В мероприятии приняли участие представители администраций и жители Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского районов, представители управляющих компаний, ТСЖ, старшие по многоквартирным домам и общественность.

Несмотря на то что Фонд капитального ремонта осуществляет свою деятельность на Кубани уже давно, в региональный исполком ОНФ продолжают поступать обращения от жителей края, в которых они просят разъяснить законность оплаты взносов по требованию фонда, очередность капитального ремонта многоквартирных домов. Общественники приняли решение провести серию выездов в районы края для проведения встреч с заявителями, и очередным, уже четвертым по счету пунктом стал Крымский район.

«Цель проведения такой встречи – помочь жителям района разобраться во всех нюансах работы Фонда капитального ремонта и ремонта своих домов, дать им объективную информацию от первоисточников», – отметил член регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Дмитрий Ковтуненко.

В ходе мероприятия руководитель НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» доложил присутствующим о результатах работы фонда за время своего существования. Участникам встречи стало понятно, что уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД является такой же обязательной платой, как и плата за коммунальные услуги. Эти взносы и формируют фонд капитального ремонта, а содержание работников фонда обеспечивается из бюджета Краснодарского края. Основным критерием очередности является дата постройки дома и дата последнего проведения капитального ремонта. Ремонт осуществляется подрядной организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, куда допускаются только добросовестные организации.

За период действия программы реализован капитальный ремонт инженерного оборудования и конструктивных элементов в 1011 многоквартирных домах. Участникам круглого стола предложили выехать на объекты и лично убедиться, как работает программа на примере конкретных домов.

По словам старшего по дому, расположенному в городе Крымске по улице Фадеева, 31, на который состоялся выезд, жильцы дома благодарны за проведенный капитальный ремонт. Ремонт кровли был проведен качественно и в установленные сроки.

К сожалению, администрация муниципального образования Темрюкский район, несмотря на неоднократные приглашения принять участие в круглом столе, проигнорировало данное мероприятие. «Так и хочется спросить: а что, разве в Темрюкском районе с реализацией программы капитального ремонта все в порядке? Нет. Реализация программы 2017 г. еще не завершена. Уровень собираемости средств – ниже среднего по Краснодарскому краю. Программа 2018 г. еще и не начинала реализовываться, несмотря на то, что уже идет третий квартал», – прокомментировал Ковтуненко.