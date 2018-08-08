4 августа на Краснодарском ипподроме состоялось Главное событие Кубанского скакового сезона - скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края! Призовой фонд дня составил 7 060 000 рублей! Высокие призовые нацелены на поддержку коннозаводчиков и коневладельцев, чьи лошади рождены в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Первая скачка дня - Приз Атамана Кубанского казачьего войска. На старт вышли 16 участников, представляющие казачьи районные общества. Скачка на дистанцию 1800м. прошла по казачьей традиции: стартовали из-под резинки, всадники везли произвольный вес, а вместо защитных картузов лихие папахи. Алые бешметы развивающиеся гривы, завораживали. Пятый год подряд приз атамана выиграл Лабинский казачий отдел. Жеребец Асфард под седлом Александра Иванского (младшего). Резвость скачки 1.56,2. Тренер лошади Иван Лыков ещё до начала скачки был уверен в победе и не зря. Наградной кубок победителям вручил Атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал Н.А.Долуда.

Второе скаковое событие - Приз Законодательного Собрания Краснодарского края (ПЕРВАЯ КОРОНА). Дистанция скачки 1600м. В этом году специально для церемонии награждения была изготовлена уникальная бронзовая скульптура бегущей лошади. Автор работы - известный скульптор и потомственный казак Николай Матвеевич Раськов. Скачку выиграл жеребец Мебибайт под седлом мастера-жокея Гусейна Гусейнова. Резвость скачки 1.40,1. Владелец лошади Каракотов М.Н. Приз победителю вручил Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Главная скачка дня – КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАСКОГО КРАЯ на дистанцию 2400м. прошла под шумную поддержку трибун. За участников действительно болели!!! И результат не мог не порадовать, первое и второе-третье призовые места заняли лошади рожденные в к/з «Восход». Скачку выиграл гастролер Казанского ипподрома жеребец Князь Юсупов под седлом мастера-жокея м.кл. Хамзата Улубаева. Резвость скачки 2,35,3. Владелец лошади АНО СК «Тимерхан». Приз победителям вручил лично Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. В интервью каналу «Конный мир» Губернатор отметил значимость скачек для Краснодарского края и понимание, что без поддержки властей отрасти не выжить. Назвал скачки доброй традицией и неотъемлемой частью культуры, неразрывно связанной с историей казачьего региона. «Лошадь созвучна нашей душе – неутомимой,

неудержимой, свободолюбивой. Недаром говорят, что казак без коня – кругом сирота. И мы сохранили нашу любовь к лошадям и скачкам», – сказал Вениамин Кондратьев.

Четвертое скаковое событие дня - Приз Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края «Краса Кубани». Дистанция скачки 2000м. Приз для доморощенных кобыл 3-х лет, обойдя соперников на 3 корпуса выиграла гнедая Бастильда под седлом жокея 1-й кат. Дениса Козьменых. Резвость скачки 2.07,4. Принадлежит лошадь конному заводу «Восход». Кубок победителям вручил Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Пятое скаковое событие дня Приз Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края «Надежда Кубани». Дистанция скачки для 2-х летних лошадей 1600м. Скачку в борьбе выиграл жер. Консул Барс под седлом жокея 3-й кат. Руслан Круглыхин. Резвость скачки 1.41,4. Владелец лошади ИП Глава КФК «Барсук Т.Л.». Кубок победителям вручил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка.

Приз Насима для лошадей арабской породы 3-х лет и старше на дистанции 1600м. Выиграл жер. Тюдор под седлом мастера-жокея Виталия Парфута. Резвость скачки 1.50,2. Принадлежит победитель частному владельцу Беслану Абхазава.

Завершил праздник старт для спринтеров. Приз Критериум для лошадей 2-х лет и старше на дистанцию 1000м. Финишировали в борьбе. Победитель скачки Пергуш-Хан опередил соперников на голову. Привел жеребца к победе мастер-жокей Виталий Парфута.

В качестве развлечения между скачками с праздничной программой перед зрителями выступили известные творческие коллективы Кубани, почетный караул Кубанского Казачьего Войска показал удаль молодецкую в народных казачьих играх рубке лозы и джигитовке.

Атмосферу праздника поддержал, ставший уже традиционным, конкурс оригинальных дамских и детских шляпок, победительницы которого получили ценные подарки от спонсоров и партнёров! А обладательницам самых оригинальных шляпок даже удалось сфотографироваться с Губернатором. Красота никого не оставит равнодушным!

Для детей весь день работала детская площадка с катанием на лошадях, а также участием клоунов, аниматоров, мимов! А для азартных игроков ни на минуту не закрывался пункт приема ставок – тотализатора!