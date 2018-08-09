В строительстве — время перемен

Миллионы квадратных метров жилья, школы, больницы, детские сады — строительный комплекс Кубани постоянно принимает новые вызовы и многие годы остается на лидирующих позициях.

Краснодарский край был и остается одной из самых бурно развивающихся территорий. Первое, по чему можно оценить темпы роста,— объемы жилищного строительства. По этому показателю наш край уверенно входит в первую тройку российских регионов. Вместе с тем строительная отрасль является индикатором социально-экономической ситуации, чутко реагируя на все изменения внешнеполитической и внутрироссийской конъюнктуры.

Как сегодня чувствует себя строительный комплекс Кубани? Об этом мы спросили заслуженного строителя России, доктора экономических наук, профессора, депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, члена совета «Национальное объединение строителей», генерального директора АО «Краснодарпроектстрой» Батырбия Тутаришева.

— Батырбий Зульевич, на федеральном уровне принято немало знаковых законов, которые напрямую касаются строительной отрасли. Например, уже вступили в силу нормы, регулирующие сферу долевого строительства. Как отразятся новшества на отрасли?

— С 1 июля и мы, строители, и люди, покупающие квартиры по договорам долевого участия, стали жить по-новому. Однако пока и у застройщиков, и у граждан, которые уже стали обращаться ко мне как к заместителю председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ за разъяснением, вопросов больше, чем ответов. Дело в том, что механизм реализации данной новеллы сейчас попросту отсутствует.

— То есть норма принята, но теперь необходимо принять ряд нормативных актов, которые регламентируют ее применение?

— Да, это общепринятая законотворческая практика. Однако в данном случае временной промежуток, необходимый для создания четкого алгоритма действий, чреват серьезными проблемами. Например, в новом федеральном законе предусмотрено проектное финансирование строительства. Проще говоря, строительные компании теперь должны привлекать к проектам банки, аккредитованные государством. Получается, что в цепочку «застройщик — дольщик» включается банк. Покупатели теперь будут передавать свои средства не застройщику, а банку, который данные средства до окончания строительства замораживает на специальном эскроу-счете. Расчет финансового учреждения с застройщиком производится после передачи ключей дольщику. Само же строительство будет финансироваться банком в виде кредитов, которые должны выдаваться частями по мере реализации проекта.

В то же время возникает масса технических вопросов. Например, банковские ставки. Сегодня ставка рефинансирования — 7,25 процента. Даже если банки ограничатся минимальной маржой в два процента, стоимость кредита вырастет как минимум до 12 процентов, потому что сюда включат и затраты по обслуживанию кредита, и расходы на банковский надзор и контроль строительства. Уже одно это сыграет на повышение себестоимости квадратного метра.

Не менее важный вопрос — квалификация банковских работников, которые будут заниматься проектным финансированием. Ведь это должны быть не только экономисты и юристы, но и специалисты, обладающие довольно глубокими познаниями в строительной отрасли. В противном случае технические сбои в финансировании неизбежны, что повлечет за собой другие проблемы.

— И как избежать трудностей перехода?

— В Национальном объединении строителей мы инициировали совещание с Центральным банком России для решения этих вопросов. Защищать интересы дольщиков необходимо, однако при этом не должен теряться главный смысл долевого строительства, когда люди могли купить жилье на ранней стадии реализации проекта по цене гораздо ниже рыночной.

— Новый закон призван предотвратить появление обманутых дольщиков. Но как быть с теми, кто уже попал в такую ситуацию?

— Последние три года моей работы в Законодательном Собрании Краснодарского края я со своими коллегами работаю над решением проблем обманутых дольщиков. В результате был принят краевой закон, который должен помочь в решении возникших проблем. Кстати, Кубань — единственный регион, где принят такой закон. Сейчас коллеги из других субъектов внимательно изучают наш опыт и готовятся применить новеллу у себя.

— Еще одна область, в которой требовалось навести порядок,— саморегулируемые организации (СРО). Какие изменения произошли здесь?

— Идея СРО сама по себе очень правильная. Однако несколько лет назад, когда ее начали реализовывать, отсутствие четких «правил игры» повлекло за собой перегибы, которые могли дискредитировать идею. Тогда появилось немало СРО, которые по сути являлись коммерческими организациями, занимавшимися исключительно сборами членских взносов и денег в компенсационные фонды. Все помнят, как некоторых застройщиков буквально загоняли в СРО и каждая компания платила по 300 тысяч рублей в компенсационный фонд. А сколько денег строителей кануло в банках, у которых отозвали лицензии? Сколько средств пропало из-за нечистоплотных дельцов СРО? На сегодняшний момент могу с уверенностью сказать, что анархия в сфере СРО закончилась. Мы навели порядок.

Сегодня саморегулирование живет по новым законам и правилам: избавление от коммерциализации, денежные средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в уполномоченных банках, определен перечень лиц, которые должны быть членами СРО, а взнос в компенсационный фонд снижен до 100 тысяч рублей. Решение этих и других проблем саморегулирования было бы невозможно без повседневной работы Национального объединения строителей, руководство которого с большим усердием и пониманием сложившейся грустной ситуации взялось за ее исправление. Помогли усовершенствовать законодательство и регулярные контакты руководителей с органами законодательной и исполнительной власти. Так что о дальнейшей судьбе саморегулирования можно быть спокойным: ошибки исправляются, деятельность СРО совершенствуется.

— В начале разговора вы коснулись темы профессиональной подготовки банковских сотрудников к работе со строительными компаниями. А как обстоит дело с кадрами в самой отрасли?

— В качестве небольшой иллюстрации: сегодня в крае все застройщики, состоящие в СРО, имеют в своем штате профессионалов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. Это непременное условие членства. И данное требование тоже является новацией, которая существенно подняла престиж саморегулирования, с одной стороны. А с другой — помогла очистить ряды от, скажем так, не самых чистоплотных компаний. Попасть в реестр очень непросто: для этого необходимо обладать высокой квалификацией, знанием и опытом, что должно быть подтверждено документально.

Что касается молодых кадров, то и здесь появилась перспектива. Когда наши вузы перешли на Болонскую систему образования, выпуская бакалавров и магистров, я сразу высказался против применения этих форм обучения для строителей. Строитель должен быть специалистом с большой буквы, потому что от него зависит не только комфорт людей, но и безопасность. Вместе с единомышленниками мы долго продвигали свои предложения, и в итоге нас услышали. Шесть лет назад в КубГТУ организовали первый набор студентов по специальности «строительство уникальных зданий и сооружений». Программу обучения готовили сами, с учетом региональных особенностей, в том числе и с учетом повышенной сейсмической опасности по классическим канонам. Несмотря на занятость, я сам читаю лекции студентам по теме «Экспертиза и инспектирование объектов недвижимости»: рассказываю о новых технологиях, материалах, конструкциях. За годы преподавания многое поменялось в отрасли, но не меняется одно: интерес студентов к новому. Да и я постоянно нахожусь в контакте с молодежью и знаю их сегодняшнюю подготовку. На новую специальность тогда набрали 45 студентов. А в этом году получили первый выпуск. Дистанцию до конца выдержали только 15 человек. Программа очень насыщенная, и не каждому она под силу. Но за будущее этих ребят я спокоен: с трудоустройством у них точно проблем не будет.

А в следующем году состоится выпуск таких специалистов в Кубанском государственном аграрном университете, так что надеемся, что в скором времени кадровый вопрос будет стоять не так остро.

— А рабочие специальности?

— Отрадно, что постепенно наша молодежь стала понимать востребованность на рынке труда квалифицированных рабочих рук, понимать, что профессия каменщика, сварщика, бетонщика, штукатура, крановщика всегда гарантирует устойчивый и довольно высокий доход. Мы всячески поощряем такие стремления в достижении больших высот мастерства в своем деле. Например, уже пятый раз в Краснодаре прошел окружной этап Национального конкурса «Строймастер», куда приехали специалисты со всего Южного федерального округа. Здесь каждый желающий мог побороться за звание лучшего в своей области и призы. И я очень рад, что первые места и на этот раз заняли конкурсанты из Краснодарского края. Теперь наши победители поедут в Москву, где в финале национального конкурса будут защищать честь Кубани. Подведение итогов пройдет в День строителя. Надеюсь, что наши ребята победят, как было уже и в прошлые годы.

— Приближается ваш профессиональный праздник. С каким чувством вы к нему подходите?

— С надеждой на будущее. Мы много сделали, чтобы строительный комплекс Кубани был и оставался одним из самых передовых в стране. Но быстро меняющийся мир не дает возможности для передышки. Сегодня мы прочно встали на рельсы эволюционного пути развития, преодолев и пережив труднейшие этапы перехода к новой России. А значит, надо строить много и качественно! В этот день я хочу пожелать коллегам, их семьям и всем кубанцам здоровья, мира и добра. Давайте вместе строить счастливое будущее для нас и наших детей!

Беседовал Иван ПРЫТЫКА