Для повышения надежности электроснабжения потребителей краевой столицы и прилегающих районов специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (Группа компаний «Россети») проводят модернизацию крупных питающих центров. Объем инвестиций в 2018 году составил около 4 млрд рублей.

Большая часть запланированного объема работ выполнена. В настоящее время реконструкция проводится на подстанциях 35 кВ «Калинино» и 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Северная». Эти питающие центры являются ключевыми объектами электроснабжения для сотен социально значимых объектов и части жителей Краснодара. Суммарная мощность данных питающих центров составляет 325 мегавольт-ампер (МВ·А). После реконструкции их общая мощность составит более 497 МВА, то есть более чем в полтора раза больше прежней. Основная функциональная обязанность «Кубаньэнерго» на территории города Краснодара и края — транспорт электроэнергии, энергоснабжение электроустановок юридических и физических лиц. Среди потребителей более тридцати территориальных сетевых организаций (ТСО), которые являются собственниками электросетевых объектов и несут всю полноту ответственности за эксплуатацию своего распределительно-электросетевого оборудования, за надежность и качество энергоснабжения своих потребителей.