От первого лица

Семнадцать лет опыта, 117 построенных и введенных в эксплуатацию объектов

Глава «НСИ-Юг» Геннадий Ушаков о высоте потолков, инженерных кадрах и формуле лидерства на рынке.

ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» («НСИ-Юг»), согласно Единому реестру застройщиков, входит в ТОП-100 ведущих компаний России по объему текущего строительства, а по оценкам десятков сайтов, посвященных рынку недвижимости,— в ТОП-10 самых надежных застройщиков Краснодара. Накануне Дня строителя «Кубань сегодня» встретилась с генеральным директором компании Геннадием Ушаковым.

Как для себя

— Геннадий Тимофеевич, недавно была свидетельницей, как жильцы вашего дома сравнивали свою квартиру с квартирой другого застройщика. Как вы думаете, кто выиграл?

— Ничуть не удивлюсь, если мы. Знаете, почему? И к проектированию, и к строительству наших домов мы подходим по формуле: строим как для себя. Мы десять лет постоянно усовершенствуем наши типовые проекты многоквартирных домов, чтобы квартиры были удобнее. Как если бы женщина, будущая хозяйка дома, сама его строила: где будет кухня, ванная, спальня; все комнаты квадратные — чтобы удобнее было расставить мебель, практически в каждой квартире две туалетные комнаты.

Прежде чем строить дом, мы спрашиваем себя: а кто купит в нем квартиру и какие у этого человека потребности? Естественно, у нас есть несколько проектов для разных покупателей. Но предложение на рынке должно быть разным, и большинство наших квартир для среднего класса, люди их с удовольствием берут: однокомнатная — 40—42 «квадрата», двухкомнатные — от 60—65 до 75—80, трехкомнатные от 80 до 110 квадратных метров.

— Две трети застройщиков строят в новых, еще растущих микрорайонах, вы же — в центре Краснодара. Насколько сложно работать в сформировавшейся городской среде?

— Сложного ничего нет, когда у фирмы есть свои оборотные средства и специалисты, как в случае «НСИ-Юг». Другой вопрос, что застройщики сейчас несут на себе дополнительное бремя — строительство всех инженерных сетей и сооружений: водоотводные сети и канализация, котельные — последнюю мы сдали на улице Стахановской, где возводим микрорайон на 120 тысяч квадратных метров. Получается, что мы строим инженерную инфраструктуру, а управляет ею сетевая компания, поскольку государство от этого давно ушло. В некоторых европейских странах когда-то было так же, но сейчас муниципалитеты возвращают в собственность коммуникации.

Вот сейчас «НСИ-Юг» приступила к комплексной застройке нового жилого микрорайона на территории 4 га с отдельно стоящим детским садиком по улице Тополиной: электрические сети нужно тянуть с Витаминкомбината, при этом один мегаватт электроэнергии стоит 10 млн рублей, а застройщики платят и 15, и 20 миллионов. С другой стороны, есть хотя бы установленные тарифы: мы платим и получаем ресурсы — газ, тепло, воду, электроэнергию.

— Давайте вернемся из пригорода в город. В портфолио «НСИ-Юг» есть ЖК на престижных улицах Кондратенко и Октябрьской, а есть — на относительно удаленных от центра Стахановской и в проезде Репина. Так какие дома вы строите — бизнес-класса или доступные?

— Для начала разберемся в формулировках, что такое жилье бизнес-класса и для среднего класса, и определим, из чего складывается его стоимость. Во-первых, всё зависит от места расположения дома: вот мы сдали две литеры по ул. Кондратенко, в районе собора Александра Невского,— старый центр, парковая зона, до реки Кубани 500—600 метров, поэтому земля здесь стоит в пять — шесть раз дороже при наших стандартных затратах на возведение дома.

Во-вторых, одно из отличий жилья для среднего класса помимо площади квартиры — высота потолков. Для примера: еду недавно по микрорайону Гидростроителей и решаю заглянуть к коллеге-застройщику в офис продаж, чтобы узнать ценообразование. Так вот, бизнес-класс продают по 50 тысяч рублей за «квадрат», жилье для среднего класса — по 45 тысяч. Спрашиваю, в чем отличие. Девушка отвечает: «В бизнесе потолки три метра, в обычных квартирах — 2,65 метра». Мы же всегда строим квартиры с потолками высотой три метра, но преуспеваем мы за счет объема продаж квартир, а не задирая цены.

Независимость и стабильность

— Дома «НСИ-Юг» — это преимущественно тихие уголки центра города и хорошие планировки. А что еще позволило вам стать лидерами строительного рынка?

— Критериев два. Первый — свои оборотные средства: мы ни от кого не зависим, не берем кредиты. Я никогда не начну строить объект, если нет финансов на то, чтобы его завершить и сдать. В год мы одновременно ведем строительство в среднем 25 жилых домов: десять сдаем, под пять оформляем документы и покупаем землю, еще десять начинаем строить; сами проектируем, сами строим, сами сдаем — у нас замкнутый полный цикл производства. Второй критерий вытекает из первого: мы никогда не нарушали сроки ввода в эксплуатацию домов. Поэтому мы так давно на рынке и люди возвращаются к нам, доверяют, когда улучшают жилищные условия.

— В вашей компании трудятся полторы тысячи сотрудников, но открытых вакансий почти нет, тогда как строители традиционно жалуются на дефицит инженерных кадров. Как вам удалось решить эту проблему?

— В свое время я взял два выпуска стройфака КубГТУ и один — КубГАУ, а это тридцать молодых специалистов. Мы их тестировали — как читают чертежи, умеют ли работать с теодолитом, нивелиром, без которого строитель как без рук: все-таки дома высотой шестнадцать — девятнадцать этажей. Стали их учить под себя, этот путь снизу вверх необходим потому, что многим нюансам не учат в вузе или техникуме. Из техникумов, кстати, стараемся ребят брать только с условием: он идет рабочим или мастером, поступая в университет. Сегодня у нас из полутора тысяч сотрудников человек 150—160 — инженерно-технический персонал. Что касается рабочих кадров — бригадиров, бетонщиков, каменщиков, то процентов семьдесят у нас — из станиц: мы их набирали и тоже сами обучали, и сейчас это золотые кадры, которые решают всё, особенно бригадиры. Бригадир на стройплощадке — командир производства: когда я приезжаю на объект, первым делом встречаюсь с бригадиром — он расскажет всё о ходе работ без утайки.

Вообще, у нас нет дефицита кадров, редко кто увольняется: в «НСИ-Юг» сложился очень стабильный коллектив. Почему? Мы никогда не платили «серую» зарплату, люди получают ее всегда вовремя, знают об этом и ценят.

— Раз уж мы заговорили о социальных гарантиях: недавно вы построили детский сад на двести мест по улице им. Константина Образцова. Это единственный подобный объект?

— На Образцова мы построили не один, а три детсада: два встроенных по пятьдесят мест и отдельное здание на двести мест, частично решив проблему с дошкольным образованием в районе. Так сложилось, что сегодня застройщики совместно с городской и краевой властью решают проблему нехватки детсадов и школ, застройщики своими силами и за свой счет строят социальные объекты, а администрация выкупает их. Также наша фирма участвует в финансировании строительства дополнительных пристроек для школ.

Строитель — благороднейшая профессия

— Уже второй год работает ФЗ №218 о компенсационном фонде долевого строительства, потребовавший от застройщиков увеличения уставного капитала. Как эти процессы отразились на строительном рынке?

— «НСИ-Юг» построила для обманутых дольщиков и бесплатно передала около пятисот квартир. Затем законодатели обязали застройщиков страховать договоры долевого участия — мы добросовестно выполняли эти требования. Учитывая объемы нашего годового строительства, уставный капитал фирмы был увеличен до 800 миллионов, что, несомненно, является еще большей гарантией стабильности компании для участников долевого строительства. За последние несколько лет многое поменялось в законодательстве, регулирующем отношения участников рынка долевого строительства, и не только на федеральном уровне, но также и на краевом. «НСИ-Юг» всегда неукоснительно старается выполнять все требования, конечно, это удорожает стоимость строительства, но я искренне надеюсь, что эти меры помогут избавить наш город от замороженных проектов и обманутых граждан, многие годы дожидающихся своих квартир. Расстановка сил на строительном рынке, конечно, изменится уже в ближайший год: наверняка 50 процентов уйдет — просто не смогут соответствовать новым требованиям. А ведь фирмам нужно еще и развиваться: покупать землю под будущие площадки, обновлять технику — башенные краны, автомобили, иначе оборудование стареет.

И одновременно глава государства ставит задачу российскому строительному комплексу, который в прошлом сделал 80 млн квадратных метров: жилья нужно строить больше и делать его доступней — в этом году нужно сдать 120 млн квадратных метров, то есть увеличить объемы строительства на 33 процента.

— И где выход из ситуации?

— Ответ простой: не нужно боятся, нужно работать и грамотно вести экономическую политику! Мы умеет строить, мощности в крае позволяют возвести эти 120 млн квадратных метров; техника, люди, деньги — всё есть. Конечно, в настоящее время процесс получения разрешения на строительство усложнился, но это и понятно: компетентные органы власти стараются максимально обезопасить граждан и сделать этот процесс прозрачным, создать комфортные и безопасные условия городской среды для жителей. Надеемся, что процесс наладится и мы будем проходить все процедуры быстрее. При губернаторе Кубани был создан градостроительный совет, и это очень хорошая инициатива: бизнес и власть стараются совместно решать возникающие проблемы и вопросы.

— С каким настроением встречаете профессиональный праздник?

— С прекрасным. Что такое строительная отрасль? Это локомотив, который за собой тянет всю экономику: по бюджетному наполнению строительство в Краснодарском крае занимает третье место. Мы сотрудничаем с десятками предприятий: кирпичные и бетонные заводы, карьеры, производства отделочных материалов. Так что строитель — благороднейшая профессия: наша работа остается на века.

Что касается моей компании, то в День строителя я премирую наших сотрудников, это в обязательном порядке. Конечно, мы получаем награды от краевых и городских властей, от Союза строителей Кубани, но грамоты «НСИ-Юг» для наших специалистов имеют особую ценность: они — знак уважения и признания заслуг перед компанией, работой в которой люди гордятся.

Цифры и факты

Одновременно ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» ведет строительство многоквартирных жилых комплексов по семи адресам в Краснодаре: ул. К. Образцова, 6; ул. Дальняя, 4; ул. Репина, 3/1; ул. Стахановская, 1; ул. Гаражная, 156; ул. Октябрьская, 181/2; ул. Тополиная — общей площадью 229846 тысяч квадратных метров.

Занять лидирующую позицию на строительном рынке компании помогло отсутствие заемных средств, эффективная структура управления, команда из более чем 1,5 тысячи специалистов и собственный парк строительной техники.

От 42 до 70 тысяч рублей стоит квадратный метр в домах ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»: доступная стоимость жилья — один из приоритетов компании.

Досье «Кубани сегодня»

Геннадий Ушаков стоял у истоков строительного комплекса Краснодара: возводил первые четырех- и пятиэтажки в Черемушках, позже с нуля строил микрорайоны Гидростроителей, Фестивальный, Комсомольский. Заслуженный строитель России, заслуженный строитель Кубани, почетный гражданин города Краснодара, председатель регионального объединения работодателей «Союз „Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»”». Награжден медалями «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Справка «Кубани сегодня»

ООО «Фирма „Нефтестройиндустрия-Юг”» начало свою деятельность на строительном рынке Краснодара в 2001 году. В 2008 году компанией для проектирования уникальных планировок квартир в монолитно-кирпичных домах повышенной комфортности с сейсмостойкостью семь баллов, уютной придомовой территорией, детскими и спортивными площадками, подземными и наземными паркингами создан собственный проектный институт «Нефтестройиндустрия-Проект». В 2004—2017 гг. компанией возведено 117 жилых и коммерческих объектов. В 2013 году «Нефтестройиндустрия-Юг» стала победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани-2013».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Константина СЕМЕНЦА и «НСИ-Юг»