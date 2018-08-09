«СоюзДонСтрой» — с пользой и выгодой для края

ООО «СоюзДонСтрой» уже более десяти лет является практически единственной организацией в Южном федеральном округе, которой доверяются проекты любой сложности, в том числе и масштабные. Использование современных методов, передовой техники, новейших технологий и высококлассных специалистов позволяет ООО «СоюзДонСтрой» быть бесспорным лидером в области микротоннелирования, горизонтально направленного и шнекового бурения и продавливания трубы на объектах гражданского строительства, транспортных объектах, а также объектах стратегического значения.

— Работать с чистой совестью, с пользой и выгодой для заказчиков, а в конечном итоге для потребителей — наших сограждан — в этом заключается принцип работы ООО «СоюзДонСтрой»,— подчеркивает генеральный директор Сергей Борцов, стаж которого в профессии более двадцати лет.

Преимущества очевидны

— Бестраншейная прокладка коммуникаций на сегодняшний день является не только наиболее эффективным методом подземного строительства и наиболее выгодным с экономической стороны, но зачастую и единственным вероятным способом ремонта или демонтажа старых труб в городском строительстве,— вводит в курс дела генеральный директор Сергей Борцов.

А далее опытный профессионал приводит веские доказательства преимуществ бестраншейного строительства.

— Их на самом деле много: начиная от времени, затрачиваемого на строительство, и заканчивая финансовой выгодой,— говорит он. — Это настоящий прорыв в подземном строительстве. А поскольку изношенность инженерных сетей сегодня является актуальной проблемой практически для всей страны, то польза от применения предлагаемой нашей компанией технологии бестраншейного строительства очевидна. К примеру, она позволяет минимизировать сроки исполнения проекта, так как процесс согласования с городской администрацией и службой ЖКХ значительно сокращается.

Бестраншейный метод позволяет не затрагивать коммуникации. Не нужно сносить постройки, выкорчевывать деревья. Нет риска повредить какую-либо подземную магистраль. То есть данный способ подразумевает под собой значительное сокращение времени подготовительных земляных работ, сберегая время и деньги заказчика.

Бригада рабочих и общее количество исполнителей проекта в разы меньше, нежели при прокладке открытым способом, так как весь процесс автоматизирован до мелочей. Микротоннелирование осуществляется при помощи высокоэффективной немецкой техники Herrenknecht. Этот современный метод подземного строительства дает возможность увеличивать скорость проходки и проводить монтаж трубопроводов в самые удобные сроки для клиента.

И что особенно важно, для жителей города нет никакого дискомфорта, связанного с разрытием дорог. Данный способ дает возможность прокладывать коммуникации до 4,5 метра в диаметре на расстояние более пяти километров. Глубина работ может составлять свыше тридцати метров. Важно также отметить, что бестраншейный метод дает возможность выполнять работы в любое время года, в любой местности.

Бестраншейный способ — это инновация, которая делает процесс прокладывания труб под землей простым, удобным и надежным.

От проекта до сдачи под ключ

«СоюзДонСтрой» осуществляет комплексный подход к решению любых задач, поставленных заказчиком. Подготовленный его специалистами проект (возможно и такое, поскольку компания в течение многих лет проектирует прокладку коммуникаций бестраншейным способом) проходит полный жизненный цикл — от проектировки до сдачи под ключ.

За годы деятельности специалисты ООО «СоюзДонСтрой» разработали десятки успешных проектов, проложили массу подземных магистралей: канализации, нефтепроводы, газопроводы и так далее. И во всех проектах использовался метод строительства без разрыва почвы, то есть бестраншейный. Вот лишь наиболее крупные из объектов, которые выполнены специалистами «СоюзДонСтрой»: олимпийские энергообъекты в Сочи, Красной Поляне и Адлере, прокладка газопроводов-отводов и ГРС «Врангель» в Приморском крае — во Владивостоке, выполнение постройки канализационного коллектора No53 в Ростове с применением новейшей техники микротоннелирования и микротоннелепроходческого щита AVN-800, AVN-1200, «Южный поток» в Сальске. Значимым стало и осуществление инженерной проектировки и подготовки ряда объектов строительства в районе стадиона «Ростов-Арена» — в зоне левого берега Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу-2018.

Максим СОКОЛОВ

Справка «Кубани сегодня»

ООО «СоюзДонСтрой» широко применяет и осуществляет комплекс услуг по бестраншейной прокладке труб и инженерных коммуникаций. Мы владеем всеми современными инструментами и способами. К ним относятся:

горизонтально направленное бурение путем модификации буровых установок;

микротоннелирование, автоматическая система, представляющая собой продавливание трубной обделки без участия рабочих;

горизонтальное шнековое бурение для прокладки коммуникаций под полотнами железнодорожных путей без дополнительного и лишнего демонтажа;

струйная цементация грунтов по Jet Grouting, суть которой в применении энергии высоконапорных струй раствора цемента.

Кредо работы компании «СоюзДонСтрой»

Мы обеспечиваем комплексный персональный подход к реализации поставленных задач клиентом, беспрекословно выполняем взятые на себя обязательства и сроки по заказам.

Наша компания за долгосрочное сотрудничество, именно поэтому мы гарантируем качественно выполненную работу наших специалистов и успешную реализацию вашего проекта.