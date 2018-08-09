Как они провели это лето?

Солнце, море, горы, походы и игры, экспедиции и научные симпозиумы — о том, чем заняты кубанские школьники и студенты во время летних каникул, «Кубани сегодня» рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Аршинник.

И отдохнуть, и заработать

— Елена Ивановна, какие активности для молодых кубанцев предлагает нынешняя летняя кампания?

— Проверенная временем, традиционная форма летнего отдыха и занятости школьников — лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха на базе большинства образовательных учреждений. Этим летом они работали по всех муниципальных образованиях региона. Помимо этого мы проводим краевые и муниципальные профильные смены в степных и предгорных лагерях, лагерях на черноморском побережье, различные туристские мероприятия: палаточные лагеря, многодневные и краткосрочные походы и экспедиции, туристические слеты, экскурсии и т. д.

— Лагеря дневного пребывания по-прежнему остаются самой массовой формой летнего отдыха школьников?

— Одной из самых массовых. В лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ, гимназий и лицеев во всех городах и районах Кубани в июне — июле (в августе лагеря завершают работу, поскольку образовательным учреждениям нужно подготовиться к новому учебному году) отдохнуло более 950 тысяч школьников (без учета лагерей труда и отдыха). Также все три летних месяца при образовательных учреждениях региона работают дневные тематические и вечерние спортивные площадки.

— Насколько востребована такая форма летней занятости подростков, как лагеря труда и отдыха, где ребята могут заработать на карманные расходы?

— Судите сами: в июне — июле в лагерях труда и отдыха занималось уборкой школ, озеленением их дворов и другими видами работ более восьми тысяч школьников. Если говорить о летнем трудоустройстве подростков, то центры занятости в муниципалитетах еще весной принимали индивидуальные заявки предприятий-работодателей, а затем предлагали вакансии школьникам. Также и школьники, и студенты летом зарабатывают в составе подростковых трудовых бригад и студенческих трудовых отрядов соответственно.

О спорт, ты — мир!

— Давайте вернемся к летнему отдыху. Чем могли заняться школьники и студенты, увлекающиеся активными видами спорта?

— Для них на побережье и в предгорной части Кубани работают спортивно-туристские базы. Например, Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» проводит этим летом краевые тематические смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет: «Экстрим, стихия. Вместе мы сила», «Славянская кругосветка», «Мастерская туризма» — их участники ходят в походы и под парусом, занимаются греблей, участвуют в командных играх и пр. В Лабинском филиале Крейсерско-парусной школы за время летних каникул в краевых сменах примут участие пятьсот подростков, в Темрюкском филиале — 480 ребят, в Славянском филиале — 420 мальчишек и девчонок. Кроме того, на базах Лабинского, Славянского, Таманского и Отрадненского филиалов проведено 18 мероприятий по водным видам спорта и водному туризму для юношей и девушек в возрасте от 14 до 29 лет.

Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» в два этапа организована спортивно-оздоровительная смена «Краевая военно-спортивная игра „Зарница”». В мае — июне муниципальный этап состоялся во всех 44 муниципальных образования края, а его победители встретились в игре краевого этапа, которая прошла с 26 июня по 1 июля в урочище «Крымская поляна» Северского района.

— Насколько активно развивается школьный и молодежный туризм?

— На мой взгляд, это то направление, где мы сделали качественный рывок: сегодня маршруты краевых походов охватили практически все предгорья Главного Кавказского хребта — большинство пешеходных маршрутов идет через горы к Черному морю. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр туризма и экскурсий» проводит в этом году сразу несколько больших краевых мероприятий: туристский флешмоб «Мы — дети Кубани!», экспедиция «Кубанская кругосветка», туриада «Звезда Кубани», краевые походы по маршрутам «По местам боевой славы», «Альпика юга», «По партизанским тропам Кубани», «Горячий Ключ», «Плановый №29», «Горными тропами», «Лагонаки» и др.

Не менее активно проходят туристские мероприятия и в муниципалитетах. Всего в краевых и муниципальных краткосрочных и многодневных походах, многодневных экспедициях в этом году принимает участие более 225 тысяч ребят.

— Были ли этим летом опробованы новые формы туристической работы с молодежью?

— Да, в этом году впервые мы провели Школу туристского актива и Школу начальной туристской подготовки, которые состояли из практической и теоретической частей: ребята учились быть инструкторами для своих ровесников или, наоборот, впервые шли в поход. Кроме того, на территории урочища «Крымская поляна» с 15 по 17 июня впервые прошли сборы для допризывной молодежи по основам военной службы «Рубеж славы — Кубань». Они собрали 440 ребят со всего края — команды всех 44 муниципалитетов.

Талантам нужно помогать

— Проходят ли в лагерях в этом году профильные смены: для волонтеров, молодых талантов, спортсменов?

— Конечно. Есть муниципальные профильные смены. Их тематику каждый район или город Кубани определяет самостоятельно с учетом его специфики: это могут быть патриотические, естественно-научные, спортивные, технические, творческие, казачьи, туристско-краеведческие, агротехнические, экономические, профориентационные, правовые, православные и т. д.

В краевых профильных сменах, организованных для одаренных детей на базе санаториев, летних лагерей и других оздоровительных учреждений черноморского побережья, этим летом отдохнет около тысячи обучающихся в учреждениях общего и дополнительного образования. Для них организованы профильные смены по направлениям: общеинтеллектуальное, творческое, техническое, спортивное, естественно-научное.

— Всероссийский детский центр «Орленок» тоже принимает тематические смены?

— В июле в ВДЦ «Орленок» прошла смена «Профильные техноотряды», собравшая победителей и призеров чемпионатов международного движения WorldSkills (столица региона принимала чемпионат в прошлом году), в том числе и кубанцев. Первые занятия, открывшие смену, прошли по направлению «Фармацевтика»: школьники знакомились с профессиональными терминами, узнали, как правильно подготовить фармацевтическую организацию, и выяснили особенности приема и хранения лекарственных препаратов. Во время смены они изучали такие дисциплины, как «Полимеханика и автоматика», «Графический дизайн», «Фармацевтика», «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Новые компетенции».

— А в международных тематических сменах одаренные кубанские школьники участвовали?

— В июле наши ребята побывали на Слете юных экологов России и Беларуси «Экология без границ» в Республике Беларусь. Он проходил на базе Государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник». Слет собрал 70 школьников — лучших экологов двух государств, которые изучали природные объекты, выполняли практические задания по направлениям: гидробиология, энтомология, ботаника, орнитология и почвоведение. Результаты своих исследований ребята представили в виде проектных работ на научно-практической конференции экспертам из числа преподавателей ведущих вузов России и Беларуси. Участники делегации Краснодарского края вернулись с наградами: Алексей Чаленко занял второе место, а Кирилл Горовой был отмечен специальными призами Федерального детского эколого-биологического центра и Государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник».

Наш кубанский «Селигер»

— Уже тринадцать лет активных школьников и студентов каждое лето собирает молодежный форум «Регион 93» — региональный аналог всероссийского форума «Селигер». Каким темам посвящены его смены?

— Да, действительно, молодежный форум «Регион 93» проходит в Северском районе Краснодарского края с 2005 года: за эти годы его смены посетило уже более 17 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Программа каждой смены форума состоит из нескольких блоков: развивающего, делового, дискуссионного, спортивного или туристического, досугового.

Три тематические смены молодежного форума «Регион 93» уже завершены: смена «Школьное самоуправление» собрала ученический актив с 7 по 12 июля, а смена «Кубанское казачество» для хранителей традиций предков и защитников родины длилась с 15 по 20 июля. С 23 по 29 июля проходила тематическая смена «Регион добра», в которой участвовали волонтеры и представители добровольческих объединений Кубани. Более четырехсот добровольцев получили возможность обменяться между собой опытом социального волонтерства, зоозащиты, экологической работы и пр. Ребята учились технологии проведения работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, поисковым работам в природной среде, мастер-класс для волонтеров провели добровольные пожарные Кубани. Также программа смены включала в себя работу тематических площадок, реализацию творческих проектов, походы по живописным местам Северского района, спортивные соревнования и развлекательные вечерние мероприятия.

— Какие смены еще пройдут в «Регионе 93»?

— Первого августа стартовала четвертая тематическая смена форума «Регион 93»: она называется «Науки и творчество» и соберет на неделю творческую молодежь, молодых ученых, «физиков», технарей, студентов профильных вузов и ссузов. Цель смены — развитие молодежного творчества, развитие культуры региона, сохранение и передача национальных традиций, мотивация молодежи к непрерывному саморазвитию, формирование лидерских качеств, развитие и история изобретательства и др. Завершится форум сменой «Время молодых», которая пройдет с 10 по 16 августа и соберет молодых лидеров.

Цифры и факты

Свыше 91 тысячи кубанских школьников посещали этим летом лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций, еще восемь тысяч поработали и отдохнули в лагерях труда и отдыха.

Двадцать юных кубанцев смогли отдохнуть в этом году во Всероссийском детском центре «Артек» благодаря квоте, выделяемой Краснодарскому краю.

Более 225 тысяч школьников и подростков побывали в краевых и муниципальных краткосрочных и многодневных походах, многодневных экспедициях.

Около двух тысяч юношей и девушек — старших школьников и студентов принимает в этом году молодежный форум «Регион 93».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО