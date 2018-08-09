Кто остановит криминал в Кущевке?

Конфликт, едва не доведенный до стадии физического противостояния, разрешен. Но есть ли гарантия, что он не повторится?

Две недели назад в газете вышел материл «Кущевка: назад в девяностые?». Эта публикация — очередной рассказ об истории противостояния АО «Маяк» с «Агрокомплексом Кущевский».

Если собрать все статьи, написанные об этих сложных взаимоотношениях, получится многостраничный и увлекательный детектив. Для создания бестселлера есть всё: криминальный след, явные и скрытые преступления, судебные тяжбы с самыми различными решениями, пренебрежение законом, теневые лидеры, находящиеся в международном розыске, что не мешает им рулить процессом и даже экшен-составляющая — погони, столкновения, накал страстей. К счастью, пока нет стрельбы и жертв. Однако недавно сюжет вполне мог повернуться и в эту сторону, не вмешайся в ситуацию бойцы ОМОНа.

Наши постоянные читатели прекрасно осведомлены о всех перипетиях конфликта, который давно перешел границы Кущевского района и стал темой для создания фильмов и сюжетов в глобальной сети Интернет. Но будет нелишним вкратце рассказать о причинах противостояния.

Беззащитная справедливость

После ноябрьской трагедии 2010 года Кущевский район получил мировую известность: жестокое убийство двенадцати человек, в том числе четверых детей, всколыхнуло всех. Несколько месяцев в районе работали следователи из столицы. Кущевцы горько шутили, что в то время их район был самым безопасным местом на планете: концентрация правоохранителей зашкаливала. Но прошло время, и жизнь вроде бы стала возвращаться в нормальное русло. Больше не надо было бояться «братков», народ воспрянул. Сельхозпредприятия пошли в рост. Вскоре было образовано акционерное общество «Маяк», которому пайщики доверили обрабатывать свою землю. Но спокойствие продолжалось недолго.

Благодаря хитрой и наглой схеме успешное предприятие отжали предприимчивые лица. В результате цепочки незаконных сделок оно оказалось подконтрольно некоему гражданину Федору Стрельцову, широко известному среди местного населения как Федя Обнал. По рассказам всё тех же кущевцев, свое прозвище Стрельцов получил в бытность царствования Цапков, будучи при них криминальным казначеем. С «Маяком» все провернули быстро и просто: против руководителя Немычко и совладельца Гурдисова возбудили уголовные дела. А пока главные маяковцы не могли ничего сделать, так как находились за решеткой, все активы предприятия перешли «Агрокомплексу Кущевский», единственным учредителем которого является Федор Стрельцов. Таким образом успешное предприятие фактически увели в собственность иных лиц.

Но следы скрыть не удалось, и в 2017—2018 годах Следственным управлением СК РФ по Ростовской области был возбужден ряд уголовных дел в отношении единственного владельца ООО «Агрокомплекс Кущевский» Ф. Е. Стрельцова и других работников указанной организации по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 7 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Следствие установило, что под руководством Ф. Е. Стрельцова в 2014—2016 гг. указанные лица совершили действия по выводу активов АО «Маяк» на ООО «Агрокомплекс Кущевский» в размере более 400 млн рублей. В настоящее время Ф. Е. Стрельцов скрылся за границей, бывший директор ОАО «Маяк» В. В. Кошенок находится под стражей, бывший директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копыт — под домашним арестом.

Для погашения убытков «Маяка» суд наложил арест на урожай «Агрокомплекса Кущевский». Сбор пшеницы и других арестованных культур по договору должно было осуществлять ООО «Импульс», так как в результате действий Стрельцова и его соратников «Маяк» лишился всего, в том числе и техники.

И вот тут возник конфликт, о котором подробно рассказано в материале «Кущевка: назад в девяностые». Вопреки решению суда и постановлению следователя работники «Агрокомплекса Кущевский» при поддержке полутора десятков крепких кавказских ребят блокировали комбайны «Импульса», сами убрали урожай и увезли на ток. Впоследствии арестованное зерно также внаглую вывезли. Проще говоря, были нарушены все мыслимые нормы законодательства, которые касаются арестованного имущества. И что? Ничего. Никто ответственности не понес.

Затем бородатые хлопцы блокировали ток, где хранилось еще 200 тысяч тонн арестованной пшеницы, и на протяжении недели не давали вывезти зерно на элеватор, как того требовало решение суда. Более того, был совершен фактически налет на два грузовика, которые попытались покинуть территорию тока: осаждающие заблокировали машины, а арестованную пшеницу высыпали на землю. И опять-таки, всё это было зафиксировано на видеозаписи, а полицейские находились рядом, но не вмешивались в происходящее, ограничившись принятием заявлений.

Через несколько дней осады ситуация накалилась до предела. Стали возникать локальные стычки между захватчиками и службой безопасности «Импульса». Лишь прибытие отряда ОМОНа внесло определенность. Под контролем вооруженных бойцов «КАМАЗы» с арестованным зерном беспрепятственно покинули территорию тока и доехали до элеватора. Но к этому времени острый конфликт горел уже месяц!

Чуть позже сотрудники «Импульса» собственными силами, то есть без помощи полиции, освободили свои комбайны, которые больше недели были заблокированы техникой «Агрокомплекса Кущевский», и никто ничего с этим поделать не мог. В том числе бессильными оказались и местные полицейские, которые не усмотрели в действиях граждан, которые в открытую препятствовали исполнению решения суда, никаких нарушений.

Чего ждать

Сейчас вроде бы всё вошло в цивилизованные рамки. Один из наиболее активных представителей «Агрокомплекса Кущевский», который все «подвиги» своих товарищей фиксировал на видео, получил несколько суток административного ареста за то, что неподобающе вел себя на судебном заседании. Арестованное зерно отправилось на элеватор. Техника работает. Но почему тогда работники «Маяка» и «Импульса» не чувствуют себя в безопасности?

— Бездействие местной полиции во время острого противостояния создало прецедент, который может иметь негативные последствия в будущем,— уверен представитель ООО «Импульс» Сергей Ечкалов. — Руководители «Агрокомплекса Кущевский» вместе со своими «гостями с юга» почувствовали свою силу и слабость местной полиции. Например, нам совершенно непонятна позиция руководства ОМВД России по Кущевскому району и местной прокуратуры. Мы подали порядка полусотни заявлений о преступлениях, произошедших за время осады. Ни одного уголовного дела возбуждено не было! В ответ мы слышим: мол, это спор двух хозяйствующих субъектов, что не входит в компетенцию полиции. Тогда ответьте: а физическое противодействие исполнению законного решения суда разве не входит в круг ответственности полиции? А когда блокируют грузовики с угрозой для жизни водителей и тонны зерна втаптывают в грязь — это спор хозяйствующих субъектов? Мы уже неоднократно встречались с руководителями региональных правоохранительных структур и надеемся, что нам удалось донести свою позицию. По крайней мере, на уровне прокуратуры и службы судебных приставов нас услышали и пошли хоть какие-то сдвиги в правовом поле. Однако где гарантия, что при следующей острой ситуации местные полицейские будут защищать закон, а не займут опять по приказу своего руководителя позицию наблюдателей?

Вероятность же «острых ситуаций» остается довольно высокой, так как в разбирательствах между «Маяком» и «Агрокомплексом Кущевский» еще очень рано ставить точку ввиду непогашенной гигантской задолженности второго перед первым. А как показывают события последних дней, особого желания платить по счетам у должников нет.

Трудно прогнозировать, что может произойти, если суд наложит арест на какое-то другое имущество «Агрокомплекса Кущевский», технику например, и потребует передать его «Маяку». Кто знает, не примет ли тогда наш детектив окончательные очертания криминальной драмы — со стрельбой и пострадавшими? Ведь давно известно: где слаб закон, там сильны иные силы — природа не терпит пустоты. Так если местные правоохранительные органы не могут обеспечить соблюдение закона, может, имеет смысл расквартировать в Кущевском районе краевой ОМОН: уборочная-то еще не закончилась? Может, тогда комбайны смогут спокойно выходить на поля и решать задачи экономической безопасности государства, а не стоять заблокированными под молчание местной полиции?

Ждем ответа. Повторно

Прямо под статьей «Кущевка: назад в девяностые?» было указано, что данная публикация является официальным запросом руководству ГУ МВД России по Краснодарскому краю по поводу пассивного поведения сотрудников полиции ОМВД России по Кущевскому району и отсутствия реакции со стороны правоохранителей на десятки заявлений о преступлениях. Ответа нет. Данный материал также просим считать официальным обращением по тому же поводу. Надеемся, что нас услышали. О реакции на данные запросы мы обязательно проинформируем наших читателей.

Игорь ПРИЛУКИН

В адрес прокурора Краснодарского края С. В. Табельского от представителей ООО «Импульс» и ОАО «Маяк» направлено обращение. На нескольких страницах в документе описаны события последнего месяца и краткая предыстория противостояния. Также к письму прилагается 126 листов материалов. Весь этот масштабный труд заканчивается просьбой, состоящей всего из двух пунктов.

Организовать и провести прокурорскую проверку в отношении должностных лиц ОМВД России по Кущевскому району, допустивших нарушения уголовно-процессуального законодательства и неисполнение должностных обязанностей при рассмотрении сообщений о преступлениях от представителей АО «Маяк» и ООО «Импульс» в период с 23 июня по 25 июля 2018 года. Отменить вынесенные процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовных дел как необоснованные и незаконные, изъять материалы указанных проверок сообщений о преступлениях по заявлениям АО «Маяк» и ООО «Импульс» из ОМВД России по Кущевскому району и направить их для принятия процессуального решения в органы УФССП России по Краснодарскому краю и Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

Редакция присоединяется к этому обращению и просит прокуратуру края сообщить нам о результатах проверки.

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