Самостоятельная работа над ошибками

Судье Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону придется принять решение, противоположное тому, что было вынесено этой инстанцией ранее.

В статье «Кубань — по праву. Ростов — „по понятиям”?», опубликованной в «Аргументах недели» (№24 от 21—27 июня 2018 года), мы рассказывали историю про то, как крупнейший кубанский перевозчик — ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» — попал в неприятную историю, стремясь снизить затраты путем проверки и последующей корректировки кадастровой стоимости своих земельных участков. Представлять интересы транспортной компании по договору взялось ООО «Аналитический центр оценки и консалтинга» (АЦОК). Однако в итоге выяснилось, что ни по одному участку никакие документы в соответствующие органы поданы не были. Тем не менее аванс в размере 5 млн 387,7 тыс. рублей АЦОК получил полностью и отдавать не спешил.

Когда представители «Кубаньпассажиравтосервиса» обратились в суд с иском о взыскании неотработанного аванса, юристы АЦОК стали утверждать, что ответчик не обращался в государственные органы, так как кадастровая стоимость участков КПАС и так низкая, что якобы было ими выяснено в ходе большой работы и тщательного анализа.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал АЦОК вернуть аванс в полном объеме. Однако в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростова-на-Дону было принято весьма странное решение. Суть его такова: АЦОК проделал 95 процентов работы, а следовательно, должен вернуть не все деньги, а лишь недоделанные 5 процентов — 269385 рублей. То есть иск сократили в двадцать раз! Такое решение, естественно, не устроило ОАО «Кубаньпассажиравтосервис», и была подана апелляцию.

И вот оно, чудо! Справедливость восторжествовала! Кассационная инстанция — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа — разобралась в деле и подтвердила выводы Арбитражного суда Краснодарского края о том, что услуги по принесению замечаний на проект в отчетах кадастровой стоимости фактически не оказаны. Правда, в деле еще не поставлена точка. Кассационная инстанция решила, что исправить собственную ошибку должен суд апелляционной инстанции. Дело отправлено на новое рассмотрение в Ростов-на-Дону. Руководители ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» надеются, что никаких сюрпризов больше не будет. Однако говорят, что после прошлого круга уже ничему не удивятся. Истцам, как и нам, очень интересно посмотреть, как суд апелляционной инстанции будет выкручиваться, исправляя собственную ошибку, переписывая свое же апелляционное постановление в совершенно другом формате. О том, чем же закончится эта история, мы обязательно расскажем, поскольку это дело стало уже нарицательным. Тем не менее мы верим, что правда восторжествует и в этот раз.