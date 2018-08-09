Виртуальные услуги, или Как избежать недобросовестных заказчиков

Сейчас, во время развитых информационных технологий, взаимоотношения между контрагентами также перешли на новый уровень. Все чаще бизнесмены стали заключать договоры посредством обмена сканированными копиями по электронной почте, делая соответствующую оговорку в договоре. Иногда с помощью электронных писем могут передаваться также и результаты выполненной работы. И все бы ничего, но обмен оригиналами документов между сторонами договора в таких случаях происходит очень редко, и стороны рискуют получить потом ряд юридических проблем.

Так, в Юридическую компанию «Золотое правило» обратилось ООО «Контракт-менеджер» (далее — ООО «КМ») — компания, специализирующаяся на сопровождении участия компаний в госзакупках. Договор со своими клиентами ООО «КМ» заключало с помощью обмена сканированными копиями по электронной почте, так как клиенты ООО «КМ» располагаются на территории всей России, что не позволяет произвести обмен оригиналами документов в короткий срок. Таким же образом происходит и передача заказчику результата выполненных работ, то есть путем направления подготовленного пакета документов и актов выполненных работ на адрес электронной почты представителя заказчика.

Аналогичным образом ООО «КМ» был заключен договор и с ООО «Геленджик-снаб» на оказание комплекса консультационных и информационных услуг по сопровождению участия в государственных закупочных процедурах. Однако, когда услуги были исполнены в полном объеме, ООО «Геленджик-снаб» отказалось оплачивать стоимость оказанных услуг, мотивирую отказ тем, что никакие услуги ООО «КМ» им не оказывало, а весь необходимый пакет документов для участия в государственном аукционе ООО «Геленджик-снаб» подготовило самостоятельно. По странному стечению обстоятельств электронный почтовый ящик, через который велась переписка сторон и на который были отправлены результаты выполненных работ, к моменту возникновения спора уже не существовал.

В связи с чем ООО «Контракт-менеджер» вынуждено было обратиться в арбитражный суд с иском к ООО «Геленджик-снаб» о взыскании задолженности по договору на оказание консультационных и информационных услуг и неустойки. Решением Арбитражного суда Краснодарского края, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции в удовлетворении иска было отказано. Судебные акты мотивированы тем, что истец не доказал факт оказания услуг ответчику.

Юристам дело поступило уже на стадии кассационного обжалования, то есть тогда, когда переломить ситуацию в пользу заказчика весьма непросто.

Однако, представляя интересы ООО «Контракт-менеджер» в суде кассационной инстанции, ООО «Юридическая компания „Золотое правило”» удалось убедить суд, что судами обеих инстанций не были полностью исследованы обстоятельства дела, в частности не исследовался протокол разногласий к договору на оказание консультационных услуг, направленный ООО «Геленджик-снаб» в адрес ООО «Контракт-менеджер» уже после оказания услуг и направления ООО «Геленджик-снаб» акта выполненных работ, что подтверждало отсутствие со стороны ООО «Геленджик-снаб» возражений относительно оказанных услуг и желание урегулировать вопрос, касающийся стоимости оказанных услуг.

В результате постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

ООО «Юридическая компания „Золотое правило”» намерено и дальше защищать интересы ООО «Контракт-менеджер» при новом рассмотрении дела и все же добиться всестороннего рассмотрения дела и справедливого решения.

Более того, Юридической компанией «Золотое правило» разработаны рекомендации для ООО «Контракт-менеджер», направленные на защиту от недобросовестных контрагентов и недопущение подобных ситуаций в будущем.