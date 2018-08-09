Банкротство длиной шесть лет

В 2012 году в Юридическую компанию «Золотое правило» обратилось ООО «Вента», которое длительное время было одним из крупных предприятий Краснодара в области строительства, однако неожиданно оказалось в непростой ситуации.

Общество по договору субподряда выполняло для генподрядчика (участника госконтракта) работы по возведению одного из жилых комплексов для военнослужащих. В связи с большим объемом работы ООО «Вента» в своей хозяйственной деятельности также привлекало подрядчиков, то есть уже субсубподрядчиков. Однако генподрядчик оказался недобросовестным и, не оплатив стоимость выполненных подрядных работ, «ушел в банкротство». В связи с чем ООО «Вента» осталось без прибыли и с огромными долгами перед своими подрядчиками.

Специалисты Юридической компании «Золотое правило» предприняли все возможные меры для взыскания задолженности с генподрядчика и его аффилированных лиц, однако на руководство генподрядчика уже было возбуждено уголовное дело и реальные деньги получить было уже невозможно.

Пытаясь сохранить компанию и ее деловую репутацию, руководство ООО «Вента» пыталось урегулировать вопросы со своими подрядчиками и поставщиками мирным образом, однако это удалось далеко не со всеми контрагентами. В результате директору общества больше не оставалось иного выхода, как самостоятельно обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Вента» банкротом.

Однако кредиторы ООО «Вента» заняли очень активную позицию в деле. Изначально в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Вента» конкурсным управляющим были заявлены требования к бывшему генеральному директору общества о взыскании с него убытков в размере 32484681 рубля. Конкурсный управляющий мотивировал свои требования тем, что генеральный директор перечислил авансовый платеж по договору строительного подряда субподрядчику, хотя договором не было предусмотрено условие об авансе. Более того, данный субподрядчик не выполнил в конечном итоге свои обязательства и спустя полгода был признан несостоятельным (банкротом).

В рамках данного дела юристами ООО «Юридическая компания „Золотое правило”» было доказано, что имело место изменение условий договора о порядке оплаты без заключения дополнительного соглашения. Доказано, что авансирование являлось обычаем делового оборота, сформировавшимся между компаниями за несколько лет отношений. Доказано, что генеральный директор не знал и не мог знать о неплатежеспособности субподрядчика и невозможности исполнить им принятые обязательства по договору. Доказано, что перечисление аванса не являлось сделкой в смысле требований закона об одобрении крупной сделки, а сама по себе сумма 30 миллионов рублей не является для компании крупной и перечисление такого аванса не отличается от обычного движения денежных средств по счетам.

В результате очень напряженной работы специалистов нашей компании в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано, генеральный директор защищен от взыскания за счет его личного имущества 32484681 рубля. Три инстанции в пользу генерального директора!

Однако этим дело не закончилось. Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве ООО «Вента» обратился теперь уже к учредителю общества с заявлением о взыскании убытков в размере 16 миллионов рублей в виде безнадежной ко взысканию дебиторской задолженности и привлечении к субсидиарной ответственности в размере 26 миллионов рублей. Общая сумма требований составила 42 миллиона рублей.

Конкурсный управляющий основывал свои требования на положениях четвертого абзаца пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве, ссылаясь на то обстоятельство, что после получения документации должника от бывшего конкурсного управляющего после его освобождения от должности учредитель не предпринял мер по передаче документации вновь назначенному конкурсному управляющему. В тот же день при перевозке документы были украдены из автомобиля, виновных лиц установить не удалось.

По мнению конкурсного управляющего, обеспечив получение документации должника от бывшего конкурсного управляющего, учредитель фактически принял на себя обязанность по обеспечению сохранности документов должника. При этом учредитель не обеспечил должную сохранность документов, что привело к их последующей краже и невозможности взыскать дебиторскую задолженность должника.

Однако юристам ООО «Юридическая компания „Золотое правило”» путем анализа документации должника за период с 2008 года, истребования таких документов у третьих лиц, анализа финансово-хозяйственной деятельности должника за семь лет, анализа практики привлечения контролирующих лиц к ответственности удалось убедить суд в том, что утрата учредителем документов не привела к негативным последствиям для конкурсных кредиторов, должника и общества ввиду отсутствия причинно-следственной связи между утратой документов и заявленной суммой ущерба.

И наконец, после урегулирования всех необходимых процедур 4 июля 2018 года ходатайство конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Вента» удовлетворено. С даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.