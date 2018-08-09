В Сочи врач предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности пациентке

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга МБУЗ города Сочи «Городская больница №3». Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 42-летней пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, днем 6 ноября 2016 года в больницу для оказания медицинской помощи была доставлена женщина. Врач-хирург осмотрел пациентку и произвел рентгенологическое исследование ее грудной клетки и произвел его описание. При этом врач не имел специальных познаний в области расшифровки результатов. После этого он поставил женщине диагноз «острая пневмония справа», установив скопление жидкости в плевральной полости. Далее обвиняемый провел пациентке процедуру прокола грудной клетки, не привлекая врача ультразвуковой диагностики для точного выбора места пункции. В результате неверно определенной врачом-хирургом тактики ведения больного пациентка скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю