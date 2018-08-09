В Ейске опечатан торговый центр

Судебные приставы Ейского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю приостановили работу торгового центра «Элит сити».

Как выяснилось по итогам проведенной проверки, в трёхэтажном здании, расположенном на пересечении улиц Одесская и Свердлова г. Ейска, не соблюден целый ряд требований пожарной безопасности.

Рассмотрев иск прокуратуры, Ейский городской суд Краснодарского края вынес решение о приостановлении деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы вручили владельцу «Элит сити» официальное требование о приостановлении деятельности. Но, как вскоре выяснилось, должник не отнесся с должной серьезностью к официальным документам. По прошествии нескольких дней торговый центр возобновил свою работу вопреки решению суда.

В общей сложности, представители Закона составили в отношении владельца торгового центра 7 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Во всех 7 случаях с должника взысканы штрафы.

Но окончательно вопрос закрылся лишь после того, как судебные приставы вручили официальные уведомления представителям организаций, арендующих площади на территории торгового центра. В настоящий момент двери «Элит сити» опечатаны. Представители Закона осуществляют ежедневный контроль за полнотой исполнения решения суда.

Решение о возобновлении работы торгового центра будет принято лишь после устранения нарушений пожарной безопасности.