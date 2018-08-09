В Краснодарском крае проводится акция «Собери ребенка в школу»

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Инициатором выступил Общественный совет при Управлении.

В рамках акции до конца августа будут приобретаться канцелярские принадлежности (тетради, альбомы, краски, пластилин, цветные и простые карандаши, ручки, ластики и пр) для последующей передачи в детские учебные заведения.

Подобная благотворительная акция проводится в Краснодарском крае уже не первый год. Канцелярские товары поступают в детдома, интернаты, воскресные школы при храмах, центры социальной поддержки многодетных, малоимущих и нуждающихся семей, а также центры временного содержания несовершеннолетних. Таким образом работники ведомства и члены Общественного совета стараются поддержать малоимущие слои населения во время подготовки к школьному периоду.