Краснодарское УФАС России приглашает на публичные обсуждения в сфере контрольной деятельности

Двадцать первого августа 2018 года, в 11:00 (регистрация участников — с 10:30 до 11:00), по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, актовый зал, этаж 4, состоятся публичные обсуждения, которые будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Краснодарского края за второй квартал 2018 года.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — или задавать при проведении публичных обсуждений.

С докладами можно ознакомиться на сайте Краснодарского УФАС России: http://krasnodar.new.fas.gov.ru/?year=2018&type=type_of_document_85.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, контактное лицо — Виктория Викторовна Оберемок; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России