Экономика Кубани: курс на рост

Кубань остается территорией опережающего развития. По итогам полугодия рост валового регионального продукта Кубани оценен в 101,9 процента на фоне показателя по стране: ВВП России — 101,7 процента. Ключевые отрасли краевой экономики продолжают демонстрировать нарастание положительной динамики.

Об итогах социально-экономического развития края и исполнения доходной части консолидированного бюджета — в интервью вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

— Игорь Петрович, текущие результаты в отраслях соответствуют прогнозам, озвученным краевыми экономистами в начале года?

— В большинстве своем да. В целом ситуация стабильная. Практически во всех секторах региональной экономики набраны неплохие темпы роста: там, где они не превышают среднероссийские, находятся на уровне. Мы внимательно следим за ситуацией во всех отраслях и стараемся максимально оперативно реагировать на сигналы о замедлении развития или возникновении каких-либо проблем.

Наибольшего роста за полгода удалось добиться в промышленности, несмотря на тяжелые погодные условия — в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле.

Конечно, проведение матчей чемпионата мира в Сочи и приток иностранных туристов позитивно отразились на работе санаторно-курортного комплекса.

Хочу отметить, что результативность этих отраслей еще раз подтверждает правильность выбора их в качестве приоритетных в Стратегии Кубани-2030.

По итогам полугодия ВРП края опередил рост ВВП на 0,2 процента. Учитывая структуру экономики Кубани, во втором полугодии мы рассчитываем на более интенсивный прирост: как правило, активнее работает сельское хозяйство, курорты. Поэтому по итогам года ожидаемый рост ВРП — не менее 2,5 процента при общероссийском прогнозе 1,9 процента. На слух цифры небольшие, но за ними скрывается и серьезный прирост в объеме валового регионального продукта, и дополнительные поступления в бюджет и, соответственно, возможности финансирования социальных программ и реального сектора экономики.

— Среди отраслей-передовиков вы назвали промышленность. Насколько сегодня значим ее вклад в экономику Кубани?

— Драйверами роста кубанской экономики традиционно являются потребительский сектор и инвестиции. Сейчас потребсфера по удельному весу в ВРП — наибольший сегмент. Учитывая наше географическое положение, достаточно большая доля также у транспорта и ТЭК, которые дают серьезный объем услуг и значительные доходы бюджета.

Промышленность же пока вес только набирает. По итогам года ее вклад в ВРП прогнозно составит 13,8 процента, а темпы роста — порядка 104 процентов. При этом по России динамика развития ожидается не выше 2,5 процента.

Полугодовой индекс промышленного вырос до 102,4 процента. Изначально наши ожидания были выше, но после вынужденной остановки на четыре месяца Абинского металлургического завода показатели металлургического производства еще не успели выйти из зоны отрицательных значений. Сейчас завод вернулся к нормальной работе и ситуация в подотрасли нормализуется.

Помимо этого продолжается наращивание объемов добычи полезных ископаемых, производства строительных материалов. Высокие темпы роста сохраняются в производстве машин и оборудования — 135,3 процента. Также неплохие результаты получены в изготовлении мебели и лекарственных средств — 110,7 процента, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 122,7 процента.

В территориальном разрезе рост промышленности зафиксирован в 22 муниципалитетах. При этом семнадцать показали результаты выше среднекраевых темпов. Среди них Калининский, Кущевский, Белоглинский, Ейский и Славянский районы, а также Геленджик.

— А есть отрасли, где мы отстаем от планов или соседних регионов, страны в целом?

— К сожалению, в одной отрасли — строительстве сохраняется отрицательная динамика. Тенденция спада строительства характерна для всего ЮФО. Например, в Астраханской области падение на 27 процентов, в Волгоградской — почти на 17 процентов, в Ростовской — более 22 процентов.

У нас объемы выполненных работ в этом году сокращены на 5,6 процента. В первую очередь это обусловлено завершением строительства автомобильной части Крымского моста. Мост для края стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов за последние годы, внес колоссальный вклад в объем строительных работ, поэтому по завершении львиной их части показатели в отрасли поползли вниз.

Впрочем, нужно отметить, что от моста мы еще получим «дивиденды». Во-первых, по нему через наш регион поедут туристы в Крым. По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет с 6,2 до 8 млн человек в год.

Во-вторых, транспортные связи с Крымом должны позитивно повлиять и на бизнес-партнерство. По прогнозам экспертов, край получит рост по внутреннему экспорту, в том числе и на рынке строительных материалов.

Помимо Крымского моста влияние на снижение динамики в строительстве оказало значительное сокращение ввода жилых домов — почти на 28 процентов. С одной стороны, падение в подотрасли — серьезный риск для экономики, с другой — причины его, как ни парадоксально, в заботе о жителях Кубани. Администрация региона ведет бескомпромиссную политику в борьбе с застройщиками, нарушающими градостроительные нормы и законы. Контроль над строительством, действительно, значительно ужесточился, а количество выданных разрешений на возведение многоквартирных домов сократилось на треть. Но в итоге эти меры, уверен, обернутся повышением комфортности и безопасности проживания в крае.

Несмотря на отрицательную динамику объемов строительных работ в первом полугодии, итоги года мы оцениваем с небольшим, но ростом относительно 2017 года — 100,9 процента.

— Как чувствует себя главная отрасль края — сельское хозяйство?

— В сельхозпроизводстве мы наблюдаем нарастающий результат — плюс 3,4 процента, в то время как в целом по России ситуация обратная — темпы роста замедляются: в первом квартале — 102,6 процента, а по итогам полугодия — 102,2 процента.

Отмечу также улучшение ситуации по объемам отгруженной сельхозпродукции в муниципалитетах края. По сравнению с первым кварталом число территорий, обеспечивших рост реализации, увеличилось с 24 до 28. По итогам полугодия более чем полуторный рост сложился в Абинском, Белоглинском, Курганинском, Отрадненском, Туапсинском районах и Геленджике. Еще девять территорий обеспечили рост от 20 до 45 процентов.

На текущий момент перспективы развития отрасли до конца года еще не совсем ясны, поскольку плохая погода внесла в первоначальные планы свои коррективы. В то же время мы думаем, что уже собранный урожай зерна в 10,4 миллиона тонн способен при необходимости заместить выпадающие объемы по другим сельскохозяйственным культурам.

— Мы уже приняли чемпионат мира по футболу, но курортный сезон в разгаре, и в край продолжают приезжать туристы. В прошлом году их количество в целом за весь год оценивалось примерно в 16 миллионов человек. Есть ли актуальные цифры на сегодняшний день? И как турпоток влияет на экономику региона?

— К концу июля на курортах края, по данным профильного министерства, отдохнуло 7,5 миллиона туристов. Это больше, чем в прошлом году. Конечно, свою роль в увеличении турпотока сыграло проведение чемпионата мира, но, как вы правильно сказали, он уже в истории, а туристам мы должны предложить что-то новое, привлекательное, необычное. Поэтому сейчас в регионе активно развивается сельский, или, как его еще называют, аграрный, туризм. В центре внимания также гастрономический и винный туризм.

Прогноз по итогам года — не менее 16,2 миллиона отдыхающих. В результате объемы санаторно-курортных услуг Кубани планируется довести почти до 135 млрд рублей с приростом относительно прошлого года на 3,2 процента.

— Вы уже упоминали о потребительской сфере как об одной из самых доходных для нашей экономики. Расскажите подробнее, какие рынки растут и какими темпами.

— На рынках товаров и услуг все отрасли показали рост, причем темпы роста розничной торговли увеличились в июне на 8,7 процента. Здесь тоже нельзя не отметить вклад чемпионата мира по футболу. В результате увеличения турпотока, большого числа иностранцев повышенным спросом стали пользоваться товары именно кубанского производства.

В других отраслях потребительского рынка темпы роста не такие существенные, но тоже благоприятные. Рост общественного питания составил 102,0 процента, в сфере платных услуг населению — 101,1 процента. Предполагаемые итоги года на потребительском рынке таковы: прирост розничного товарооборота — на 2,4 процента, общественного питания — на 1,5 процента, платных услуг населения — на 1,6 процента.

— Рост потребительского спроса — прямое следствие роста финансовых возможностей населения. Это так? Жители региона стали зарабатывать больше?

— Действительно, непосредственное влияние на динамику потребительского рынка оказывает рост денежных доходов населения. По итогам первого квартала в регионе впервые с середины 2016 года была преодолена отрицательная динамика реальных доходов. По итогам шести месяцев она увеличилась до 101,2 процента, достигнув среднероссийских значений.

Еще более существенный рост сложился по ключевой составляющей показателя денежных доходов — по заработной плате.

Среднемесячная зарплата на Кубани увеличилась по итогам первого полугодия до 110,3 процента и достигла 32,7 тысячи рублей. В условиях роста потребительских цен на 101,9 процента реальная заработная плата составила 108,3 процента.

Вообще, в этом году в крае сложился один из самых высоких темпов роста заработной платы за последние шесть лет. Выше были только в аналогичном периоде 2012 года.

На фоне полугодовой динамики среднемесячной зарплаты предполагается, что по итогам года ее размер в среднем возрастет до 33,5 тысячи рублей.

— О доходах граждан поговорили — теперь давайте обсудим доходы консолидированного бюджета. Сколько уже поступило денег в казну, каковы основные параметры консолидированного бюджета края на сегодняшний день?

— Доходы консолидированного бюджета края на 2018 год запланированы в объеме более 288 млрд рублей, из которых налоговых и неналоговых доходов, по поручению губернатора, должно быть не менее 260 млрд.

Расходы консолидированного бюджета края на 2018 год запланированы в объеме около 305 млрд рублей, в том числе более 200 млрд на расходы социальной сферы.

По информации на 31 июля, в консолидированный бюджет края мобилизовано уже более 156,4 млрд рублей, или 61,5 процента к годовому бюджетному назначению.

Динамика поступления доходов — 108,6 процента, прирост в абсолютной сумме — более 11 млрд рублей. Основной прирост доходов обеспечен топливно-энергетическим комплексом, потребительской сферой, транспортной отраслью и агропромышленным комплексом.

Динамика поступления доходов консолидированного бюджета в территориальном разрезе сложилась в диапазоне от 74,5 до 145,2 процента. Обеспечили темп роста поступления доходов в консолидированный бюджет свыше 110 процентов 27 муниципальных образований.

Наиболее высокие показатели в Ленинградском (143 процента), Кореновском (130,8 процента), Крыловском (133,4 процента) районах, г. Горячий Ключ (135,2 процента).

Еще в восьми муниципальных образованиях динамика поступления сложилась от 100 до 110 процентов.

На последнем совещании по экономике под председательством губернатора муниципальным командам мы дали поручение обеспечить темп роста доходов не ниже 107 процентов. Это, на мой взгляд, индикатор эффективности работы.

Аутсайдеров среди муниципалитетов сейчас называть не буду, поскольку в каждом конкретном случае есть причины снижения показателей, которые требуют тщательного анализа. Часто причины вполне объективные, на которые муниципалитет влиять не может. Например, в одном периоде в бюджет поступили дивиденды, разовые платежи или доходы от сделок по продаже имущественных комплексов, которые обеспечили одномоментный и стремительный рост доходов, на фоне которых в следующем периоде в отсутствие аналогичных платежей случается провал. Понятно, винить и ругать муниципалитет не за что.

В то же время, конечно, муниципальным командам нужно иметь запас прочности, то есть вести непрерывную работу над привлечением инвестиций, развитием экономической базы.

Да, сейчас достаточно эффективно работает основной администратор доходов — налоговая служба. Совместно с муниципальными властями налоговики слаженно и четко занимаются контролем поступления доходов, взысканием недоимки. За шесть месяцев этого года недоимка сократилась на 2,2 млрд рублей, или 22,3 процента. В разрезе доходных источников наибольшее снижение отмечается по транспортному налогу с физических лиц на 37 процентов (– 1,6 млрд рублей), по земельному налогу с физических лиц — на 33,8 процента (– 0,6 млрд рублей), по налогу на имущество физических лиц — на 36,7 процента (– 0,4 млрд рублей).

Но основной фактор и источник, обеспечивающий интенсивный прирост доходов в бюджет,— это, конечно, экономическое благополучие — то, насколько муниципальные команды смогли создать условия для развития реального сектора, привлечь инвестиции, способствовали открытию новых производств.

Объективную оценку работе органов местного самоуправления мы дадим в конце года.