В приоритете — безопасность жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочего визита посетил Туапсинский район, где оценил систему безопасности железнодорожного вокзала и школы муниципалитета, а также провел выездное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Правонарушения важно предупреждать

Пропускная способность вокзала Туапсе составляет 8500 пассажиров в сутки. Безопасность круглосуточно обеспечивают сотрудники Туапсинского линейного отдела полиции на транспорте, охранного предприятия, казачьи дружины, инспекторы РЖД. Кроме того, на территории установлены камеры видеонаблюдения, металлодетекторы, досмотровые рентгеновские установки, кнопки тревожной сигнализации.

— Вокзал в курортном городе — одно из самых многолюдных мест, особенно в летний период. Здесь необходимы самые современные меры безопасности, которые при этом не должны доставлять дискомфорт жителям и гостям города,— сказал Вениамин Кондратьев, отметив, что на всех стратегических объектах края — вокзалах и аэропортах необходимо внедрять наиболее передовые технические средства. Например, систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения.

— В местах с большим пассажиропотоком важно именно посредством мониторинга и аналитики предупредить правонарушение. Система распознавания лиц позволит оперативно задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске,— подчеркнул губернатор.

Затем глава края побывал в школе №11. Учебное заведение размещается в новом трехэтажном здании, полностью соответствующем требованиям антитеррористической защищенности. Школа ограждена по всему периметру, подключена к автоматизированной системе противопожарной защиты. Классы оснащены дымовыми датчиками и датчиками повышения температуры — сигналы передаются на пульт пожарной охраны. Кроме того, безопасность детей обеспечивается казачьим охранным предприятием.

Губернатору продемонстрировали работу системы безопасности. Так, в комнате комплексной безопасности выводится изображение двадцати четырех внешних и внутренних камер, которые установлены по периметру здания, а также в холлах школы. Здесь же находится тревожная кнопка для оперативной связи с Росгвардией в случае чрезвычайных происшествий.

Кроме того, дежурный администратор из школы может в реальном времени контролировать учебный процесс: во всех классных комнатах установлены камеры, всего их около шестидесяти.

— В учебном заведении есть все средства для обнаружения любой нештатной ситуации, но важно не растеряться и вовремя отреагировать. Техника без человека останется просто машиной,— отметил Вениамин Кондратьев.

Защитить жизнь ребенка

В ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое в этот же день провел Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Игорь Колосов, обсудили вопросы безопасности школ.

Участие в заседании также приняли руководитель Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, начальник регионального ГУ МВД России Владимир Виневский, вице-губернаторы Краснодарского края, руководители профильных ведомств.

Открывая совещание, Вениамин Кондратьев отметил, что до 1 сентября осталось меньше месяца и все образовательные учреждения должны быть полностью готовы к приему детей.

Как рассказала вице-губернатор Анна Минькова, из трех тысяч учебных заведений края треть уже готова к новому учебному году. На эти цели из регионального бюджета направлено более полутора миллиардов рублей. Это на двести миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Деньги пошли на ремонт зданий, закупку школьных автобусов, приобретение учебников. Кроме того, часть средств направлена на комплексные мероприятия по обеспечению безопасности.

Межведомственные проверки учебных заведений на соответствие требованиям безопасности проходят в штатном режиме. Практически все школы имеют систему автоматической пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения, ограждены по периметру и освещаются в темное время суток, 236 учебных заведений оснащены рамками металлодетекторов.

По поручению губернатора 72 процента образовательных учреждений на Кубани обеспечено специализированной охраной. Свыше 90 процентов из них охраняют профессиональные казачьи организации. Однако в пяти муниципалитетах большая часть школ всё еще охраняется вахтерами. Это Новопокровский, Отрадненский, Славянский, Крымский и Мостовской районы.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что вопросы антитеррористической безопасности объектов образования являются приоритетными.

— Если в некоторые школы могут беспрепятственно зайти посторонние, причина в неподготовленности сотрудников охраны. Хотя мы неоднократно говорили, что реальный заслон злоумышленникам поставят только профессионалы. Если этого нет, я буду напрямую спрашивать с глав муниципалитетов,— заявил глава региона.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что появление специализированной охраны в школах — это не повод для поборов с родителей. Тридцать девять муниципалитетов выделяют на это средства, а Новороссийск, Выселковский, Приморско-Ахтарский, Кореновский и Мостовский районы до сих пор привлекают средства родителей.

— Главы этих муниципалитетов должны изыскать средства на охрану детей к новому учебному году,— заявил глава края. — А до 31 августа во всех школах необходимо на практике отработать вопросы пропускного режима, тренировочные эвакуации и действия в случае пожара и других ЧС.

Безопасные маршруты

Также в ходе заседания глава региона поставил задачу: до 20 августа территории, прилегающие к школам, привести соответствие с правилами дорожной безопасности. В школьном автопарке края работает более тысячи автобусов, которые привозят на занятия 54 тысячи ребят. В этом году в муниципалитеты будет передано еще 233 автобуса. И безопасное передвижение детей зависит не только от исправности транспорта, но и от состояния разметок, светофоров, дорожных знаков на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский отметил, что в некоторых муниципалитетах необходимо принять дополнительные меры по организации дорожного движения. Так, по его словам, руководству Армавира надо обратить внимание на недостаточное количество пешеходных переходов и предупреждающих знаков. В Анапе разметка переходов вблизи учебных заведений находится в изношенном состоянии, а в Абинском районе и Темрюке не установлены светофоры.

В режиме селекторной связи главы этих муниципалитетов доложили, что работа по устранению недостатков будет завершена в ближайшее время.

— Эту ситуацию мы не должны пустить на самотек. Маршрут от дома до школы и обратно для детей должен быть максимально комфортным и безопасным,— сказал глава края и поручил вице-губернатору Анне Миньковой привести в соответствие с правилами дорожной безопасности территории, прилегающие к школам. Эта работа будет проводиться совместно с ГИБДД до 20 августа.