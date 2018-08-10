Работать на благо жителей

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло планерное совещание, на котором одним из вопросов участники рассмотрели реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства.

Глава региона поблагодарил аграриев края за очередной рекордный урожай зерновых, напомнив, что были подведены предварительные итоги уборочной кампании. Кубань сумела взять планку в 10,4 миллиона тонн зерновых, при этом пшеница третьего класса составила 35 процентов от всего урожая.

— Спасибо всем, кто, несмотря на капризы погоды, объективные трудности, вышел в поле и добился небывалого для края урожая. Это победа региона и страны,— сказал Вениамин Кондратьев. — Во многом такой результат — это следствие беспрецедентной господдержки аграриев.

Субсидии для аграриев

В этом году в рамках программы господдержки на развитие сельского хозяйства была выделена небывалая сумма: свыше семи миллиардов рублей. На сегодняшний день освоено 54,3 процента этих средств.

Губернатор поручил ускорить темпы освоения субсидий. Также он уточнил, что на развитие малых форм хозяйствования за последние три года в краевом бюджете было предусмотрено 2,6 миллиарда рублей. Это средства, которые позволили создать новые предприятия, рабочие места на селе, обеспечили самозанятость.

— Благодаря субсидиям в регионе появилось более 190 гектаров теплиц, как начинающие фермеры грантовую поддержку получили 84 хозяйства. Субсидии на развитие были выделены 42 семейным животноводческим фермам,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Активно осваивают средства малые хозяйства в Курганинском, Славянском, Крымском, Отрадненском и Тимашевском районах. Но до сих пор не приступили к освоению субсидий для ЛПХ в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Усть-Лабинске.

Кроме того, одним из приоритетных направлений для кубанских фермеров является создание сельхозкооперации.

— Сегодня на Кубани зарегистрировано 145 кооперативов. В 2017—2018 годах из краевого бюджета мы выделили 313 миллионов рублей, из федеральной казны получили еще почти 350 миллионов рублей на их поддержку,— добавил глава региона.

Еще одной стратегической задачей губернатор назвал повышение качества жизни на селе. За последние три года на развитие сельских территорий выделено более одного миллиарда рублей. Это деньги на газо- и водоотведение, строительство спортивных площадок, офисов ВОП, улучшение жилищных условий.

— Жизнь на селе должна быть активной, средства нужно осваивать так, чтобы жители видели реальные изменения,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

По итогам встречи губернатор поручил краевому Министерству сельского хозяйства вести более плотную работу с муниципалитетами, консультировать и проводить совещания для эффективности и вовлеченности территорий в краевые программы.

Приоритеты жилищного строительства

Еще одной из тем совещания стало соблюдение на территории края градостроительных норм. По словам главы Кубани, в адрес краевой власти продолжают поступать обращения жителей, особенно крупных городов, о нарушениях красных линий и границ застройки при строительстве административных зданий, многоэтажных домов и торгово-развлекательных центров.

— Если нет проектов планировки территории, не должно выдаваться и разрешение на строительство,— сказал глава региона.

Для выполнения поручения губернатора и проверки нарушения красных линий и границ застройки при Департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли специалисты ведущих проектных организаций, члены Союза архитекторов, представители органов государственной власти, местного самоуправления. Всего рабочей группой было рассмотрено 111 проектов для территорий общей площадью более 4500 гектаров.

Специалистами ведомства проводятся проверки соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. Большинство проверок проведено в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике. В ходе проверок выявлено немало нарушений: градостроительные планы земельных участков выдаются с нарушением регламентов, несоблюдением красных линий, а разрешения на строительство выдаются без технических условий на присоединение к инженерным сетям. В адрес глав муниципальных образований было направлено 31 предписание.

По мнению Вениамина Кондратьева, экспертизу, которую заказывает застройщик, власти региона не должны брать за основу, особенно если этот документ лоббирует интересы строительной компании в ущерб граждан.

— Именно мы, представители власти, несем ответственность перед жителями, а не эксперты. Предлагаю внести в повестку сентябрьской сессии законопроект об ограничении жилого строительства по этажности в пределах трехсот метров от береговой линии,— резюмировал Вениамин Кондратьев. — Согласно закону приоритет в жилищном строительстве будет отдаваться в пользу комплексной застройки, которая подразумевает строительство социальных объектов, обустройство зон отдых и прилегающих территорий.