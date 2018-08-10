Шаг к росту экспорта

Руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков провел круглый стол, посвященный экспорту товаров и услуг на рынок Германии.

В заседании, которое состоялось в краевом центре, приняли участие директор Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников, инвеступолномоченный Краснодарского края в Германии Тахир Гатаулин, руководитель обособленного сопровождения АО «Российский экспортный центр» (г. Краснодар) Владислав Есин, эксперт в области экспорта продукции и услуг на немецкий рынок Райнхольд Гетманский, а также представители малого и среднего бизнеса.

Речь шла об алгоритме и нюансах выхода на европейский и, в частности, на немецкий рынки, сертификации и документационном сопровождении экспорта, маркетинге, перспективах реализации товаров и услуг на немецком рынке и т. д.

Результат первый, но не последний

— Круглый стол по теме «Экспорт товаров и услуг на рынок Германии» проходит в рамках поставленных задач по увеличению экспорта кубанской продукции, причем не его сырьевой доли,— открывая заседание, сказал руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков. — Это заседание — продолжение визита делегации нашего региона и его презентации в Берлине, которая состоялась в конце мая этого года. Делегацию возглавлял глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ее составе были госслужащие, отвечающие за развитие экспорта, и представители бизнеса.

Помимо инвестиционного и экономического потенциала на презентации представили винную отрасль Кубани: порядка пятнадцати производителей напитков зарубежной стороне предоставили прекрасную возможность ознакомиться с ассортиментом продукции, производимой на территории Краснодарского края. И уже есть определенный результат от визита кубанской делегации в Германию: в июне этого года был подписан первый контракт на поставку кубанского вина на немецкий рынок, и это только первый шаг на пути к развитию экспорта региональной продукции в Европу.

Перед инвеступолномоченным Краснодарского края в Германии стоит несколько важных задач. С одной стороны, это привлечение инвесторов и бизнес-миссий из Германии в наш регион, с другой — помощь в выходе кубанских экспортеров на рынок этой страны и Европы в целом. Если же говорить о взаимодействии Краснодарского края с Германией, то в экономическом плане это наш стратегический партнер. Достаточно много немецких предприятий работает на территории Кубани. Причем успешно. В частности, «Клаас» и «Кнауф».

И очень важно, что не только крупные предприятия, но и представители малого бизнеса рассматривают возможность выхода на немецкий рынок. В октябре этого года состоится большой форум «Дело за малым», в котором ожидается участие бизнес-делегаций из Германии. Перед нами стоит задача: создавать совместные российско-немецкие предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса.

Правда, критерий отнесения к малому бизнесу в нашей стране немного отличается от того, который существует в Германии. Тот же «Клаас» относят к малому бизнесу, потому что это семейное предприятие.

Затем Юрий Волков привел цифры. По статистике, за пять месяцев этого года наш торговый оборот с Германией вырос на 37 процентов, что говорит о большом потенциале в этом направлении. Руководитель департамента подчеркнул, что у Краснодарского края и Германии есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества и круглый стол — еще один шаг к тому, чтобы потенциал нарастить, увеличив долю несырьевого экспорта Кубани.

Важный приоритет

Как отметил директор Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников, в настоящее время развитие экспорта — один из основных приоритетов России и Кубани в частности. Уже достаточно много зарубежных предприятий работает на территории нашего региона, и вполне возможно, что их количество будет увеличиваться.

— Европейский рынок непростой,— отметил Роман Воротников. — Но Европа — наш ближайший сосед после СНГ, и необходимо пользоваться возможностью выхода на него. Центр поддержки экспорта входит в федеральную сеть, и в России в настоящее время порядка 62 таких центров, то есть практически в каждом регионе, где есть экспортеры.

Такие учреждения — это государственная структура, которую курирует Министерство экономического развития, на региональном уровне — региональные органы власти. Центры взаимодействуют с органами исполнительной и законодательной власти, бизнесом, различными организациями за рубежом, объединениями, ассоциациями и т. д.

Немецкий рынок достаточно интересный, потенциально эффективный для отечественных экспортеров, и, благодаря деятельности Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края, в том числе представителям бизнеса будет оказана помощь с выходом на немецкий рынок.

По возрастающей

По словам руководителя обособленного сопровождения АО «Российский экспортный центр» (г. Краснодар) Владислава Есина, к 2024 году планируется увеличивать объемы экспорта ежегодно в районе 250 миллиардов долларов. Из них 100 миллиардов — это услуги. В настоящее время несырьевой экспорт составляет 133 миллиарда. По сути дела, стоит сложная и большая задача: увеличить экспорт практически в два раза.

Владислав Есин отметил, что необходимо производить только конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована за рубежом.

— На сегодняшний момент очень важно выявить потенциал Кубани для выхода на зарубежные страны, какая продукция производится в регионе, с каким продуктом хотели выйти на зарубежный рынок наши предприятия и реально его там продавать,— уточнил инвеступолномоченный Краснодарского края в Германии Тахир Гатаулин. — Я уже более двадцати лет живу в Германии, занимаясь продвижением экспорта и модернизацией предприятий на территории Российской Федерации. Поэтому могу с полной уверенностью утверждать, что наша продукция должна отвечать всем европейским нормам, чтобы ее можно было успешно продвигать за рубежом. На самом деле всё сложное просто, если знать реальные шаги и возможности, которые можно использовать в продвижении отечественной продукции в Европе.

Нередко можно слышать, что сами предприятия хотят экспортировать свою продукцию на европейский рынок без содействия соответствующих структур. Или же с помощью своих близких, живущих в той же Германии. Тупиковый ход, потому что этим должны заниматься профессионалы, досконально знающие зарубежный рынок сбыта. Не зная инфраструктуру Германии, сделать это успешно невозможно.

Первая наша задача на сегодняшний день — увеличить долю экспорта, продвигая малый и средний бизнес. И, конечно же, должен быть улучшен доступ кубанской продукции на немецкий рынок. У нас есть уже примеры реализации успешных проектов по продвижению продукции на европейский рынок, но их количество нужно увеличивать. Краснодарский край имеет все возможности для этого. Ведь можно экспортировать винодельческую продукцию и минеральные удобрения, произведенные на территории Кубани. Значит, и другая конкурентоспособная продукция заслуживает этого.

Мы анализируем предприятия и продукцию, которую хотят экспортировать в Германию. Почему предприятия, а не только продукты? Потому что немцы обращают внимание на предприятие, отвечающее требованиям европейского рынка. Они работают над тем, чтобы продукты выпускались в чистой среде и были качественными. В первую очередь должно быть стабильное качество продукции, ее стабильные поставки и, конечно же, стабильная цена.

Кроме этого мы анализируем зарубежный рынок, проводим маркетинговые исследования, цель которых — определить, нужен ли тот или иной продукт за рубежом или нет. Прежде всего он должен быть конкурентоспособным. И здесь свою роль играют различные выставки, которые дают возможность показать всю линейку продукции, найти потенциальных партнеров для делового конструктивного сотрудничества.

Думаю, что у Краснодарского края, имеющего большой потенциал, есть все возможности для выхода на зарубежный рынок не только с сырьем и зерном, но и с теми или иными продуктами питания, которые производятся в регионе. В том числе и с продукцией, производимой промышленными предприятиями. На сегодняшний день вижу, что европейский рынок более переориентируется с китайских товаров на европейские, в том числе и на российские. Зарубежной стороне это интересно.

Что касается бизнеса, то, несмотря на непростые политические условия, он видит свой шанс в продвижении продукции. Кроме этого можно говорить о дальнейшем создании совместных предприятий на территории России. Возможности есть — мы их расширяем, тем более опыт такой работы у нас также есть.

Большой потенциал Кубани

Отвечая на вопросы журналистов, инвеступолномоченный Краснодарского края в Германии Тахир Гатаулин подчеркнул:

— Несомненно, Кубань имеет большие возможности для продвижения в Германию продукции, которая произведена в регионе, в частности винодельческой. На мой взгляд, экологически чистая — это именно та продукция, которая сегодня востребована на немецком рынке. Но наряду с продовольственной продукцией у нас есть качественные товары и услуги, которые можем также представлять за рубежом.

Используя свой многолетний опыт по продвижению отечественных предприятий на территории Германии и Евросоюза в целом, можно с полной уверенностью утверждать, что это будет успешным проектом по продвижению Краснодарского края в целом, каждого предприятия в отдельности, а также продукции, произведенной на территории региона.

Наша цель — выявить предприятия и продукты, которые имеют наибольший потенциал для успешного продвижения, тем более все возможности для развития экспорта у Краснодарского края есть.

Михаил МУСАЕВ

Юрий Волков: «Если говорить о взаимодействии с Германией, то эта страна — наш стратегический партнер. Достаточно много немецких предприятий работает на территории Краснодарского края, причем успешно. Достаточно назвать «Клаас» и «Кнауф». И очень важно, что и представители малого бизнеса Кубани рассматривают возможность выхода на немецкий рынок».