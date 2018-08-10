Обеспечить трудовую занятость

Вице-губернатор Игорь Галась провел рабочее совещание по вопросам трудовой занятости осужденных.

Основной темой совещания стало рассмотрение возможностей увеличения субсидии в части компенсации затрат предпринимателям, связанным с организацией производства промышленной продукции, в целях обеспечения трудовой занятости осужденных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности».

В заседании под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игоря Галася приняла участие рабочая группа специалистов краевого УФСИН во главе с начальником УФСИН России по Краснодарскому краю Виктором Пестовым. Со стороны администрации Краснодарского края присутствовали руководители Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Департамента промышленной политики, Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Открывая совещание, Игорь Галась подчеркнул высокую социальную значимость решения проблемы трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также необходимость взаимодействия с органами исполнительной власти с УФСИН.

Докладывая о ситуации, сложившейся в производственном комплексе УИС края, руководитель УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов отметил, что на территориях учреждений имеются большие производственные мощности и трудовые ресурсы. Действует девять промышленных предприятий, общая производственная площадь которых составляет более 800 тысяч квадратных метров, имеется более тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, используемых для выращивания зерновых и кормовых культур. На базе восьми федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России осужденные проходят обучение по 36 рабочим специальностям. Уровень профессионального образования осужденных позволяет выполнять задачи по выпуску продукции как для уголовно-исполнительной системы, так и для регионального рынка.

Проведя конструктивную беседу, участники совещания приняли решение пересмотреть порядок предоставления субсидии в части увеличения размера субсидирования до 50 процентов от суммы затрат, понесенных предприятием на приобретение и установку оборудования по производству обуви в исправительной колонии №4 УИС края. Кроме того, на встрече был выработан механизм взаимодействия с департаментом по регулированию контрактной системы в части оказания поддержки пенитенциарной системы края при размещении муниципальных заказов на изготовление продукции для государственных нужд. Принято решение о создании каталога и номенклатуры закупаемых для муниципальных нужд изделий с возможностью его рассылки в учреждения краевого УФСИН. Это необходимо для своевременного информирования и возможности заключения контрактов.

В рамках совещания обсудили возобновление производства на крупнейшем предприятии края — заводе «Седин», а также возможность его сотрудничества с УФСИН края.

В завершение встречи принято решение: для членов депутатского корпуса ЗСК, администрации Краснодарского края, профильных министерств и бизнес-сообщества края организовать посещение одного из учреждений пенитенциарной системы края, в также выставку выпускаемой промышленным комплексом УИС продукции.

Стоит отметить, что в начале 2018 года, благодаря тесному взаимодействию с Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, предприятие ООО «РПТ» по производству обуви заключило договор с исправительной колонией №2 УФСИН России по Краснодарскому краю. Выполнив все условия Департамента промышленной политики края, предприятие смогло претендовать на получение субсидии в размере 500 тысяч рублей. После этого, пройдя конкурсный отбор, комиссия единогласно приняла решение о выплате субсидии предприятию.