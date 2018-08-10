Найти и обезвредить

Фальсификат в строительстве — угроза экономике края и безопасности жителей.

По данным Департамента промышленной политики Краснодарского края, нелегальные производители тарированного цемента причиняют ежегодный ущерб экономике региона в размере миллиарда рублей. Однако не только потерей государственных денег чревата деятельность «серых» цементников. Торгуя некачественным продуктом, который преднамеренно выдается за бренды известных предприятий, такие «предприниматели» наносят огромный репутационный ущерб крупным легальным производителям. Более того, использование в строительстве поддельного цемента может привести к таким последствиям, как разрушение зданий, со всеми вытекающими неприятными последствиями. Можно ли поставить заслон нелегальным производителям строительных материалов? Об этом мы поговорили с руководителем Департамента промышленной политики Краснодарского края Иваном Куликовым.

— Иван Алексеевич, насколько остро стоит проблема фальсифицированного цемента? И почему она вообще возникла?

— Тема очень серьезная. Наш край производит порядка девяти процентов российского цемента. Если в абсолютных цифрах, то за прошлый год объем производства кубанского цемента составил пять с половиной миллионов тонн. Большая часть реализуется навалом, а на тарированный цемент приходится около 15 процентов, или 700 тысяч тонн. Так вот, доля фальсифицированного тарированного цемента достигает четверти. Тем самым ежегодный ущерб от деятельности нелегальных фасовщиков экономике края оценивается в миллиард рублей.

Цемент — это основа всей отрасли производства строительных материалов в крае, которая в свою очередь является одним из локомотивов экономики региона. Кубань — один из лидеров в стране по производству этого незаменимого стройматериала. Модернизация производств, которая активно проводилась в последние годы, дала свой положительный результат. Например, многие знают бренд «Новоросцемент», который свидетельствует о неизменно высоком качестве продукта. На сегодняшний день можно смело констатировать, что кубанский цемент является одним из самых качественных не только в России, но и в мире. А там, где есть имя, бренд, репутация, всегда находятся те, кто хочет на нем нажиться. Поэтому, как бы парадоксально ни звучало, но одной из причин появления фальсифицированного цемента стало развитие отрасли и конкурентные преимущества кубанского продукта.

— Что такое фальсифицированный цемент и как он появляется на рынке?

— Недобросовестные предприниматели закупают нефасованный качественный цемент на легальных заводах. Затем смешивают его с золой, упаковывают в мешки и продают через торговые точки по более низкой цене.

— В чем смысл покупки поддельного цемента?

— Люди привыкли читать этикетки в продуктовых магазинах. Интересуются сроками годности продукта, его составом, потому как знают, что некачественный или просроченный товар может нанести ущерб здоровью. Но когда речь заходит о строительных материалах, то определяющим становится фактор цены. Граждане зачастую даже не знают, что цемент подделывают. Большинству достаточно слова продавца о том, что цемент такой же качественный, как и заводской, просто производитель реализует его по сниженной цене. А когда через несколько месяцев начинаются проблемы: отпадает штукатурка, сыплется стяжка и так далее, то искать виновных поздно. Поэтому в борьбе с фальсификатом мы ставим перед собой две стратегические задачи. Первая: освобождение рынка от подделок, чтобы его заняли легальные производители. Вторая: повышение уровня потребительской грамотности граждан, так как именно простые люди чаще всего становятся жертвами обмана.

— И сколько же золы в цементе?

— Зависит от аппетитов и совести «производителей». В начале года провели проверки на строительных рынках и выяснили, что на 30 процентах торговых точек наряду с легальной продукцией торговали и фальсификатом. Лабораторный анализ показал, что данную субстанцию можно лишь условно назвать цементом. Встречались и образцы, где половина мешка была золой. Естественно, никакой марки 500 там и в помине нет. Эта смесь по своим свойствам ни в коем случае не подходит для строительства зданий и сооружений. Да и в целом трудно представить, где ее можно использовать без негативных последствий.

— Есть ли возможность определить подделку, не прибегая к лабораторным анализам?

— Профессиональные строители по одному только виду мешка могут сказать, легальный цемент или нет. Дело в том, что на заводах тарирование автоматизировано, поэтому все мешки одинаковые, а цемент в них лежит плотно. Подпольные же фасовщики в основном применяют ручной труд, и упаковка у них хромает: мешки имеют неодинаковую форму, нередко бывают деформированными и так далее. Также можно проверить само содержимое мешка: цемент бросаем в воду, и если в нем присутствует зола, то она всплывет на поверхность. В итоге делаем вывод, что перед нами некачественная подделка. Но это, так сказать, профессиональные секреты. Обычному же потребителю для начала необходимо изучить упаковку. На мешке должен быть знак Госстандарта, номер сертификата, марка и класс цемента, ГОСТа, по которому произведен продукт, а также полное наименование и контакты производителя. Обращу внимание на сертификат. Правительство Российской Федерации в 2016 году вернуло цемент в перечень продуктов, подлежащих обязательной сертификации (недобровольной) по той причине, что качество этого продукта — вопрос безопасности. Вместе с тем встречаются и нелегальные фасовщики, которые работают по поддельным сертификатам. Но уличить их и привлечь к ответственности все же можно. Если у вас возникли сомнения в легальности товара, звоните на горячую линию Департамента промышленной политики Краснодарского края по номеру 8 (861) 253-63-77. Наши сотрудники отреагируют моментально. А полная информация, как определить фальсификат, находится в открытом доступе на нашем сайте www.dppkk.ru.

— Получается, повышая потребительскую грамотность населения, вы лишаете деятельность нелегальных фасовщиков смысла и таким образом эволюционным путем вытесняете их с рынка. Но достаточно ли таких мер?

— Безусловно, устранение этой проблемы возможно только при комплексном подходе. Представители краевой межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции регулярно проводят рейды по торговым точкам. Вся информация о выявленном фальсификате передается в компетентные органы. На сегодняшний момент более пятнадцати предпринимателей привлечено к административной ответственности. Сейчас по линии краевого управления МВД России идут проверки по более серьезным нарушениям законодательства.

Но и роль общественности в борьбе с фальсифицированным цементом огромна. Обращения граждан о фактах реализации незаконного продукта позволяют существенно повысить эффективность кампании по противодействию фальсификату. Сообщая о них, люди, с одной стороны, защищают своих соотечественников от использования при строительстве некондиционного цемента и как следствие, возможно, предотвращают трагедию. Другая сторона не менее важна. Фальсификат занимает значительную долю рынка, что мешает развитию легального производства. А это в свою очередь бьет и по экономике региона в целом, и по благосостоянию десятков тысяч кубанцев, занятых в производстве строительных материалов. Получается, что победа над фальсификатом выгодна всем законопослушным гражданам. То есть это общее дело для всех, кто радеет за богатую и стабильную Кубань.

Беседовал Иван ПРЫТЫКА