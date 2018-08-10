Положительная динамика объемов производства

Абинский ЭлектроМеталлургический завод ставит рекорды после восстановления производственных мощностей. Руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов отметил, что одному из крупнейших предприятий края удалось значительно повысить показатели производительности именно благодаря внедрению бережливых технологий.

— Флагман черной металлургии Кубани стремительно набирает обороты. Здесь речь уже не только о положительной динамике объемов производства, но и о новых достижениях завода. Это означает, что предприятие преодолело трудности и продолжает развиваться,— сказал Иван Куликов.

Напомним: в ноябре 2017 года электросталеплавильный цех Абинского ЭлектроМеталлургического завода (АЭМЗ) приостановил свою работу из-за поломки одного из основных электрических агрегатов — трансформатора электродуговой печи. В марте этого года работа цеха была восстановлена и завод снова заработал на полную мощность.

Один из рекордов был поставлен по длительности использования огнеупорных элементов дуговой сталеплавильной печи. За два рабочих месяца на ДСП-130 была произведена 1831 плавка, что является рекордным показателем среди аналогичных сталеплавильных агрегатов, работающих в России. За счет оптимизации процесса частота замены печей сократилась в полтора раза.

— Теперь вместо двенадцати мы будем менять печь восемь раз в год. Достижению рекордных показателей способствовало использование специальных материалов при выплавке стали и грамотные действия сталеваров и огнеупорщиков при обслуживании печи,— пояснил первый заместитель генерального директора АЭМЗ Иван Демченко.

Также заводом поставлен рекорд в расходе электродов, который был достигнут за счет соблюдения теплового баланса. В копилку достижений предприятия добавляется и российский рекорд по количеству плавок за одну рабочую смену: на АЭМЗ оно достигало двадцати.

Как отметил Иван Куликов, применение бережливых технологий положительно сказалось на производительности предприятия. Ее удалось увеличить в сутки на 400 тонн стальной литой заготовки относительно показателей годичной давности.