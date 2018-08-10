Школы должны быть комфортными и безопасными

Вице-губернатор Анна Минькова провела видеоселектор с заместителями глав муниципальных образований по социальным вопросам.

В начале мероприятия заместитель губернатора региона напомнила, что вопрос подготовки школ к новому учебному году остается для руководства края одним из приоритетных. До 15 августа все ремонтные работы должны быть завершены.

— Всего из краевого бюджета на подготовку школ — на капремонт, приобретение автобусов, учебников направлено в этом году более 1,5 млрд рублей. Это на двести миллионов больше, чем в прошлом. И, конечно, вкладывая такие средства, мы должны быть уверены, что детям в школах будет комфортно и безопасно. Такую задачу поставил губернатор,— сказала Анна Минькова, подчеркнув, что все образовательные учреждения должны находиться под специализированной охраной.

Так, полностью ремонтные работы завершены в двух школах Армавира, еще в двух — на стадии завершения. В то же время в Тимашевском, Брюховецком и Славянском районах готовность составляет 50 процентов и ниже. В муниципалитетах заверили, что план-график по приемке школ к 1 сентября будет реализован в полном объеме.

Также в 35 школах сейчас проводится капремонт спортзалов. Вице-губернатор выразила обеспокоенность, что в 13 школах своевременное завершение работ находится под вопросом. В Кущевском районе работы приостановлены из-за расторжения контракта с подрядчиком. Стопроцентная готовность только в двух учебных заведениях — в Каневском и Отрадненском районах.

Также на совещании был рассмотрен вопрос нарушения маршрутизации пациентов с инфарктами и инсультами. Несмотря на то, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5,7 процента, существуют случаи в муниципалитетах, когда стандарт «золотого часа» был нарушен.

Как доложила замминистра здравоохранения края Татьяна Солоненко, систематически нарушается маршрутизация в Отрадненском, Северском, Павловском, Крымском, Кореновском районах. Недостаточно организована работа в региональном сосудистом центре Новороссийска, а также первичном сосудистом отделении в Горячем Ключе. В некоторых случаях имели место и летальные исходы из-за того, что пациенты не были вовремя отправлены в профильные медучреждения.

— Ваша задача — сделать так, чтобы человек жил, чтобы человека спасли. Есть маршрутизация, есть инструкция. Если у вас не работает какое-либо оборудование, сразу направляйте больных в Краснодар,— отметила замглавы Кубани.

Кроме того, был рассмотрен вопрос профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации «детского закона». Благодаря ему за десять лет более двухсот тысяч несовершеннолетних возвращено в семьи. Как было отмечено в ходе совещания, с момента действия краевого закона уровень подростковой преступности на Кубани уменьшился на 54 процента.

По мнению Анны Миньковой, чтобы положительная динамика сохранилась, профилактическую составляющую «детского закона» необходимо усилить.

— Избежать трагедий можно только в одном случае: не оставлять детей без присмотра, организовывать их досуг и занятость, в том числе речь идет о временном трудоустройстве,— резюмировала вице-губернатор.