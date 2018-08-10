Усилить меры профилактики

Под председательством вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского прошел семинар для комиссий по профилактике правонарушений в муниципалитетах, участие в котором приняли министр труда и социального развития региона Константин Федоренко, начальник Управления региональной безопасности администрации края Николай Колганов, представители ГУ МВД и УФСИН. По видеосвязи в нем также участвовали председатели и секретари координационных и территориальных комиссий по профилактике правонарушений, сотрудники органов внутренних дел.

Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в прошлом году была создана краевая координационная комиссия по профилактике правонарушений. Аналогичные комиссии созданы в городах и районах, а на уровне сельских и городских поселений функционируют территориальные комиссии. Их задача — обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и всех ответственных лиц.

По данным полиции, уровень преступности в крае снизился на 3 процента. В частности, уменьшилось число убийств, разбоев и краж. Однако, как было отмечено на семинаре, профилактика правонарушений сегодня требует усиления. На сегодняшний день работа комиссий с гражданами, состоящими на учете, малоэффективна. Зачастую люди после рассмотрения их дел не выполняют рекомендации по трудоустройству или социальной адаптации, которые территориальные комиссии направляют в компетентные органы.

На семинаре обсудили вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и правоохранителей в этой сфере. Комиссиям разъяснили основные положения новых методических рекомендаций и механизмы их реализации, рекомендовали проводить качественный анализ состояния преступности и правопорядка на местах.

— Мы должны выстроить работу так, чтобы информация о том, что происходит в муниципальных образованиях, была в распоряжении краевой комиссии. Если поступит сигнал, будем выезжать на места,— подчеркнул Алексей Копайгородский.